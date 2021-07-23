Гонка во спасение: на «Игоре Драйв» прошли соревнования пожарных команд

«Лучшим караулом» по итогам соревнований среди подразделений Ленпожспаса стал 1 караул 145 пожарной части Сланцевского района, опередив Подпорожский и Бокситогорский отряды.

«Сегодня мы открыли целую череду соревнований нового типа, которые проводят сотрудники Леноблпожспаса совместно с автодромом «Игора Драйв» на уникальной не только в Ленинградской области, но и в России площадке.Путем дальнейшего взаимного сотрудничества в следующем году мы создадим аналог - тренировочный и учебно-методический центр подготовки и регулярных тренировок пожарных команд для совершенствования их профессиональных навыков, обучения водителей спецтранпорта и большегрузов противоаварийному вождению. Ваша работа требует этого, причем в круглогодичном формате», — сообщил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

Областные пожарные, разбившись на 13 команд, максимально быстро должны были одеться и в полной боевой экипировке преодолеть специально созданный на «Игора Драйв» маршрут, имитирующий максимальное приближение к сложным городским условиям. Крутые повороты, узкие проезды и тупики — всё это огнеборцам зачастую приходится преодолевать на 10-тонных автоцистернах, спеша к месту пожара.

Испытания скоростью и затрудненный подъезд к пункту назначения, кручение и манёвры из-за неправильной парковки в реальной жизни требуют железной выдержки, в дополнение к которой на этапе «освобождение проезда» пришлось выложиться физически: команды вручную перемещали авто. В рамках этапа аварийно-спасательных работ жюри оценили также точность прицельного тушения.

Проведение масштабных многоэтапных соревнований по скоростному маневрированию пожарной техники стало возможным благодаря большому потенциалу современного автодрома «Игора Драйв». Трассы и площадки имеют надежное покрытие и отвечают повышенным требованиям безопасности — как для водителей тяжелой техники, так и для зрителей. Особую социальную значимость имеет Центр контраварийной подготовки, а для отработки практических навыков и тренировки спортсменов созданы особые условия, в числе которых ландшафт для ралли-кросса с перепадом высот в 20 метров. Всего здесь — 10 различных трасс.

В силу антиковидных ограничений, количество участников было ограничено — главными зрителями соревнований стали сотрудники Ленинградской областной пожарно-спасательной охраны и их семьи. Зрительские зоны «Игора Драйв» рассчитаны на 50 000 гостей. После снятия ограничений автодром станет главным местом для проведения национальных и международных соревнований.