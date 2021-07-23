Гонка во спасение: на «Игоре Драйв» прошли соревнования пожарных команд

«Лучшим караулом» по
итогам соревнований среди подразделений Ленпожспаса стал 1 караул 145 пожарной
части Сланцевского района, опередив Подпорожский и Бокситогорский отряды.
«Сегодня мы открыли целую
череду соревнований нового типа, которые проводят сотрудники Леноблпожспаса
совместно с автодромом «Игора Драйв» на уникальной не только в Ленинградской
области, но и в России площадке.Путем дальнейшего взаимного сотрудничества в
следующем году мы создадим аналог - тренировочный и учебно-методический центр
подготовки и регулярных тренировок пожарных команд для совершенствования их
профессиональных навыков, обучения водителей спецтранпорта и большегрузов
противоаварийному вождению. Ваша работа требует этого, причем в круглогодичном
формате», — сообщил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности
Михаил Ильин.
Областные пожарные,
разбившись на 13 команд, максимально быстро должны были одеться и в полной
боевой экипировке преодолеть специально созданный на «Игора Драйв» маршрут,
имитирующий максимальное приближение к сложным городским условиям. Крутые
повороты, узкие проезды и тупики — всё это огнеборцам зачастую приходится
преодолевать на 10-тонных автоцистернах, спеша к месту пожара.
Испытания скоростью и
затрудненный подъезд к пункту назначения, кручение и манёвры из-за неправильной
парковки в реальной жизни требуют железной выдержки, в дополнение к которой на
этапе «освобождение проезда» пришлось выложиться физически: команды вручную
перемещали авто. В рамках этапа
аварийно-спасательных работ жюри оценили также точность прицельного тушения.
Проведение масштабных
многоэтапных соревнований по скоростному маневрированию пожарной техники стало
возможным благодаря большому потенциалу современного автодрома «Игора Драйв».
Трассы и площадки имеют надежное покрытие и отвечают повышенным требованиям
безопасности — как для водителей тяжелой техники, так и для зрителей. Особую
социальную значимость имеет Центр контраварийной подготовки, а для отработки
практических навыков и тренировки спортсменов созданы особые условия, в числе
которых ландшафт для ралли-кросса с перепадом высот в 20 метров. Всего здесь —
10 различных трасс.
В силу антиковидных
ограничений, количество участников было ограничено — главными зрителями
соревнований стали сотрудники Ленинградской областной пожарно-спасательной
охраны и их семьи. Зрительские зоны «Игора Драйв» рассчитаны на 50 000 гостей.
После снятия ограничений автодром станет главным местом для проведения
национальных и международных соревнований.