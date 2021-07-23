Куда уехал цирк?

Куда уехал цирк?

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании штаба по нераспространению коронавируса поручил временно запретить работу передвижных цирков шапито.

Рубрики : COVID-19     23 Jul 2021

«Мы вещевые ярмарки запрещаем из-за ограничений, хотя это наш бизнес, и мы должны его поддерживать. А цирк шапито, где люди соберутся в помещении и будут сидеть два часа, почему-то разрешен», - прокомментировал глава региона.

Согласно действующему постановлению, в «красной» зоне запрещена деятельность передвижных цирков шапито, в «желтой» – только при заполняемости 50% и ношении масок, а в «зеленой» возможна при использовании масок.

Также на штаб было вынесено предложение корректировать переход районов в зоны, исходя из уровня вакцинации. Например, для районов, где количество привитого взрослого населения высоко, ослаблять ограничения.

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