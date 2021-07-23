Куда уехал цирк?

«Мы вещевые ярмарки
запрещаем из-за ограничений, хотя это наш бизнес, и мы должны его поддерживать.
А цирк шапито, где люди соберутся в помещении и будут сидеть два часа,
почему-то разрешен», - прокомментировал глава региона.
Согласно действующему
постановлению, в «красной» зоне запрещена деятельность передвижных цирков
шапито, в «желтой» – только при заполняемости 50% и ношении масок, а в
«зеленой» возможна при использовании масок.
Также на штаб было
вынесено предложение корректировать переход районов в зоны, исходя из уровня
вакцинации. Например, для районов, где количество привитого взрослого населения
высоко, ослаблять ограничения.