Куда уехал цирк?

«Мы вещевые ярмарки запрещаем из-за ограничений, хотя это наш бизнес, и мы должны его поддерживать. А цирк шапито, где люди соберутся в помещении и будут сидеть два часа, почему-то разрешен», - прокомментировал глава региона.

Согласно действующему постановлению, в «красной» зоне запрещена деятельность передвижных цирков шапито, в «желтой» – только при заполняемости 50% и ношении масок, а в «зеленой» возможна при использовании масок.

Также на штаб было вынесено предложение корректировать переход районов в зоны, исходя из уровня вакцинации. Например, для районов, где количество привитого взрослого населения высоко, ослаблять ограничения.