ЛенТВ24 запускает долгожданное утреннее шоу

Кристина Элиш, ведущая шоу «Будим в будни»:

- Я терпеть не могу скучать, сидеть на месте без дела и тем более, грустить. И ещё смотреть на то, как хандрят другие. Так что буду делиться со всеми частичкой своей неуёмной энергии. И, кстати, не я одна – есть ещё три прекрасных ведущих, которые такого навыдумывают, что зрителям точно скучать не придётся.

Егор Гельвер, ведущий шоу «Будим в будни»:

- Ну и не только ведущие – наши уникальные корреспонденты тоже те ещё выдумщики. И почти каждый раз их сюжеты или прямые включения из самых неожиданных мест по самым непредсказуемым поводам становятся сюрпризом для нас самих.

Ну и, конечно, не будут обделены вниманием и те, кто жить не может без новостей. Каждые 30 минут уже хорошо вам знакомые Надежда Завьялова и Роман Васильев будут тщательно отбирать из информационного потока самые свежие и самые актуальные новости.

Надежда Завьялова, ведущая новостей:

- Новости должны быть новостями. И мы сделаем всё, чтобы наш зритель был постоянно в курсе происходящего в мире, в стране, в Санкт-Петербурге и, конечно же, в Ленинградской области. Он может спокойно пить кофе перед телевизором, а важной информацией мы его обеспечим!

Телеканал настолько изменил привычный формат утреннего развлекательного вещания, что даже, казалось бы, традиционные рубрики, становятся совершенно новыми. А новые просто изменят ваше представление об окружающем мире. Ведь у большой и дружной команды, работающей над проектом, энергия бьёт ключом, идеи неиссякаемы, а самое главное – по-настоящему горят глаза.

Олег Черных, генеральный директор ЛенТВ24:

- Я надеюсь, что утреннее шоу станет одной из самых востребованных утренних программ на Северо-Западе России. Что его полюбят не только жители Ленинградской области, но и Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода и других больших и малых городов Северо-Запада России... Ну, а глядя в горящие глаза наших творческих ребят, которые делают шоу, можно точно сказать – программа получится!

Итак, 26 июля. Ровно в 6 часов утра. Утреннее развлекательное шоу «Будим в будни». Только на главном ленинградском телеканале ЛенТВ24 и во всех социальных сетях. Поехали!