ЛенТВ24 запускает долгожданное утреннее шоу

Кристина
Элиш, ведущая шоу «Будим в будни»:
- Я
терпеть не могу скучать, сидеть на месте без дела и тем более, грустить. И ещё
смотреть на то, как хандрят другие. Так что буду делиться со всеми частичкой
своей неуёмной энергии. И, кстати, не я одна – есть ещё три прекрасных ведущих,
которые такого навыдумывают, что зрителям точно скучать не придётся.
Егор
Гельвер, ведущий шоу «Будим в будни»:
- Ну
и не только ведущие – наши уникальные корреспонденты тоже те ещё выдумщики. И
почти каждый раз их сюжеты или прямые включения из самых неожиданных мест по
самым непредсказуемым поводам становятся сюрпризом для нас самих.
Надежда
Завьялова, ведущая новостей:
-
Новости должны быть новостями. И мы сделаем всё, чтобы наш зритель был постоянно
в курсе происходящего в мире, в стране, в Санкт-Петербурге и, конечно же, в
Ленинградской области. Он может спокойно пить кофе перед телевизором, а важной
информацией мы его обеспечим!
Олег
Черных, генеральный директор ЛенТВ24:
- Я
надеюсь, что утреннее шоу станет одной из самых востребованных утренних
программ на Северо-Западе России. Что его полюбят не только жители Ленинградской
области, но и Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода и других больших и малых
городов Северо-Запада России... Ну, а глядя в горящие глаза наших творческих
ребят, которые делают шоу, можно точно сказать – программа получится!
Итак,
26 июля. Ровно в 6 часов утра. Утреннее развлекательное шоу «Будим в будни».
Только на главном ленинградском телеканале ЛенТВ24 и во всех социальных сетях.
Поехали!