Общественные работы наступают на борщевик

«Практика общественных работ родилась у нас в острый период пандемии и распространяется по России. Это лучше, чем раздача денег. Раздача рыбы поражает иждивенчество, а раздача удочек учит ловить рыбу», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании правительства при обсуждении итогов работы службы занятости в 2020 году.

Общественные работы в прошлом году стали одним из инструментов поддержки тех, кто остался без работы. При этом, из областного бюджета организации, устраивающие на такие работы людей получали субсидии.

По инициативе Губернатора Ленинградской области впервые были организованы общественные работы с финансовым обеспечением затрат на выплату заработной платы из регионального бюджета. «Это стало поддержкой не только для людей, но и для предприятий, оказавшихся в трудной ситуации», – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

На заседании правительства прозвучало предложение запустить общественные работы для механического устранения борщевика, там, где химические средства не могут применяться, например, на территориях объектов культурного наследия или памятников природы. Александр Дрозденко эту инициативу поддержал и поручил комитету по труду и занятости населения проработать с муниципальными образованиями.

В 2020 году на общественных работах трудились 1606 человек, в том числе за счет областных средств – 508 человек. Эта практика была продолжена и в 2021 году. При содействии службы занятости с начала года на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 882 человека, из них 322 человека ― на временные рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета. Общественные работы с региональной поддержкой созданы в «Усадьбе Марьино», ТД «Цветы Тельмана», АНО «Ресурсный центр «Анна»», АНО «Ресурсный центр «Кайкино», ООО «СтройСтандарт», ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и других организациях.