В Приорате косит мини-трактор

В Приорате косит мини-трактор

В Приоратском парке регулярно проводится покос травы, в том числе вдоль прогулочных дорожек. Обрабатывается и территория, прилегающая к дорожкам: по 5 метров с каждой стороны.

Рубрики : Городская среда     23 Jul 2021

При выборе техники, которая работает в парковой зоне, «Парковое агентство» руководствуется статусом Приоратского парка. Он является объектом культурного наследия, и значит, территория требует особого внимания и ухода. В том числе необходимо тщательно подходить к выбору средств для хозяйственных работ.

Покос травы ведется с использованием мини-трактора, что исключает возможность повреждения почвенного слоя и ландшафтных линий.

Мини-трактор обладает рядом съемных насадок для различных видов работ. Среди них – косилка-мульчирователь для удаления и измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли. Также используется щеточное оборудование для уборки негромоздкого мусора, планировочных работ и прочего.

Сотрудники «Паркового агентства» благодарят гостей за бережное отношение к парковой зоне и желают приятных прогулок по Приоратскому парку.

https://vk.com/parkilenreg

 

 

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