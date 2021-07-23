В Приорате косит мини-трактор

При выборе техники, которая
работает в парковой зоне, «Парковое агентство» руководствуется статусом
Приоратского парка. Он является объектом культурного наследия, и значит, территория
требует особого внимания и ухода. В том числе необходимо тщательно подходить к
выбору средств для хозяйственных работ.
Покос травы ведется с
использованием мини-трактора, что исключает возможность повреждения почвенного
слоя и ландшафтных линий.
Мини-трактор обладает
рядом съемных насадок для различных видов работ. Среди них – косилка-мульчирователь
для удаления и измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли. Также
используется щеточное оборудование для уборки негромоздкого мусора,
планировочных работ и прочего.
Сотрудники «Паркового
агентства» благодарят гостей за бережное отношение к парковой зоне и желают
приятных прогулок по Приоратскому парку.