За тех, кто в море и тех, кто в домоводстве!

День Военно-морского флота
России отмечается в последнее воскресенье июля. В 2021 году праздник пришелся
на 25 июля.
В настоящее время в состав
Военно-морского флота России входят около 70 подводных лодок и более 200
надводных боевых кораблей и катеров. В Балтийском, Черноморском, Северном,
Тихоокеанском флотах, а также Каспийской флотилии служат в общей сложности
около 150 тысяч моряков.
Примерить тельняшку и бескозырку
всегда было непросто — во флот брали самых здоровых и грамотных парней. Стоит
напомнить, что в Военно-морском флоте СССР срок службы так называемого
плавсостава — моряков на боевых кораблях и судах обеспечения — составлял три
года, что на год больше, чем в Сухопутных войсках.
В российском ВМФ срок службы
сократили сначала до двух лет, а позже уравняли с остальными призывниками, и во
флоте стали служить 12 месяцев. Но моряки часто уходят в дальние походы,
которые могут длиться полгода и больше. Что делать с матросами, срок службы
которых заканчивался посреди плавания, командиры не всегда знали, поэтому
сейчас плавсостав стараются комплектовать из числа контрактников.
Перепись людей в погонах, в том
числе военных моряков, имеет свои особенности. Военнослужащих и членов их
семей, живущих на территории закрытых городков, воинских частей и организаций,
будут учитывать силами учреждений, в ведении которых находятся объекты. То есть
военнослужащих ВМФ будут переписывать представители Минобороны России. О
моряках, ушедших в дальние походы, расскажут их родные.
Военнослужащих и членов их
семей, живущих в гражданских населенных пунктах, перепишут на общих основаниях,
то есть они могут дождаться переписчика или пройти перепись самостоятельно
через портал Госуслуг. Если человека призвали во время переписи на военные
сборы, то о нем могут рассказать члены его домохозяйства.
Свои особенности будет иметь и
перепись находящихся в плавании гражданских моряков рыболовных и торговых
судов. Органы статистики совместно с администрациями портов заранее подготовят
списки судов и членов экипажей, планирующих выход в море в период переписной
кампании. Если выход в рейс предстоит до начала переписи, то моряки дальнего
плавания будут переписаны в досрочном порядке. Также переписные листы за
моряков, находящихся во время переписи населения в плавании, могут заполнить
члены их семей.