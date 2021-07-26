Масочный режим на транспорте: от предупреждений к штрафам

Масочный режим на транспорте: от предупреждений к штрафам

Комитет Ленинградской области по транспорту переходит к практике более широкого применения административных штрафов в отношении пассажиров железнодорожного и автобусного транспорта, не носящих маски. Об этом сообщил на заседании штаба по нераспространению коронавируса председатель комитета Михаил Присяжнюк.

Рубрики : COVID-19     26 Jul 2021

До этого в ходе рейдов специалисты комитета провели более 7000 разъяснительных бесед с гражданами, несознательно относящимися к масочному режиму. К настоящему моменту патрулями комитета по транспорту составлено 235 протоколов об административных правонарушениях, 38 материалов административных дел направлены в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

«Соблюдение санитарных правил на транспорте ― вопрос приоритетный, поскольку здесь мы не можем избежать скопления людей», ― прокомментировал доклад губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава региона поручил транспортникам взять на особый контроль дезинфекцию в местах массового скопления пассажиров, а также вопрос вакцинации водителей и кондукторов.

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