Отметки в паспортах о браке и о детях станут необязательными

Ранее
по желанию в паспорте ставились только отметки о группе крови и резус-факторе,
а также об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).
Согласно
постановлению, обязательный характер теряют отметки:
-
о регистрации и расторжении брака,
-
о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста),
-
о ранее выданных паспортах,
-
о действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за
пределами территории РФ.
При
этом обязательными остаются отметки о регистрации гражданина по месту
жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении
к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.
Обязательные
штампы в паспорте - это пережиток прошлого, прокомментировал эту тему адвокат
Игорь Трунов. «Теперь вся жизнь уходит в виртуальное пространство, где другая
идентификация - сетчатка глаза или ДНК», - заявил он в комментарии РИА Новости.
«Российская
газета» https://rg.ru/2021/07/21/otmetki-v-pasportah-o-brake-i-o-detiah-stanut-neobiazatelnymi.html