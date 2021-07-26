Отметки в паспортах о браке и о детях станут необязательными

Ранее по желанию в паспорте ставились только отметки о группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Согласно постановлению, обязательный характер теряют отметки:

- о регистрации и расторжении брака,

- о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста),

- о ранее выданных паспортах,

- о действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ.

При этом обязательными остаются отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

Обязательные штампы в паспорте - это пережиток прошлого, прокомментировал эту тему адвокат Игорь Трунов. «Теперь вся жизнь уходит в виртуальное пространство, где другая идентификация - сетчатка глаза или ДНК», - заявил он в комментарии РИА Новости.





«Российская газета» https://rg.ru/2021/07/21/otmetki-v-pasportah-o-brake-i-o-detiah-stanut-neobiazatelnymi.html



