Жители благодарят волонтеров Победы

Напомним, «Поезд Победы» сопровождали 120 волонтеров регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Участвовавшие в работе выставки добровольцы — представители Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, созданного в 2020 году в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

«Не так много регионов в нашей стране, куда Поезд Победы приехал дважды. В Ленинградской области более 25 000 человек смогли увидеть выставку зимой и летом. Хочу поблагодарить всех посетителей за то, что нашли время в таком формате соприкоснуться с историей. Хочу поблагодарить всех, кто помогал в организации «Поезда Победа». Мне кажется, что таких проектов в нашей стране должно быть больше. Отдельно хотелось бы выразить благодарность губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко за содействие в возвращении передвижной экспозиции на территорию Ленинградской области», — поделилась руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.