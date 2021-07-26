Жители благодарят волонтеров Победы

Жители благодарят волонтеров Победы

Жители Ленинградской области благодарят «Волонтеров Победы» за помощь в проведении экскурсий на уникальную передвижную экспозицию, вчера завершившую свой второй визит в регион.

Рубрики : Общество     26 Jul 2021

Напомним, «Поезд Победы» сопровождали 120 волонтеров регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Участвовавшие в работе выставки добровольцы — представители Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, созданного в 2020 году в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

«Не так много регионов в нашей стране, куда Поезд Победы приехал дважды. В Ленинградской области более 25 000 человек смогли увидеть выставку зимой и летом. Хочу поблагодарить всех посетителей за то, что нашли время в таком формате соприкоснуться с историей. Хочу поблагодарить всех, кто помогал в организации «Поезда Победа». Мне кажется, что таких проектов в нашей стране должно быть больше. Отдельно хотелось бы выразить благодарность губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко за содействие в возвращении передвижной экспозиции на территорию Ленинградской области», — поделилась руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

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