Жители благодарят волонтеров Победы

Напомним,
«Поезд Победы» сопровождали 120 волонтеров регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Участвовавшие
в работе выставки добровольцы — представители Ресурсного добровольческого
центра Ленинградской области, созданного в 2020 году в рамках регионального
проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
«Не
так много регионов в нашей стране, куда Поезд Победы приехал дважды. В
Ленинградской области более 25 000 человек смогли увидеть выставку зимой и
летом. Хочу поблагодарить всех посетителей за то, что нашли время в таком
формате соприкоснуться с историей. Хочу поблагодарить всех, кто помогал в
организации «Поезда Победа». Мне кажется, что таких проектов в нашей стране
должно быть больше. Отдельно хотелось бы выразить благодарность губернатору
Ленинградской области Александру Дрозденко за содействие в возвращении
передвижной экспозиции на территорию Ленинградской области», — поделилась
руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга
Амельченкова.