Гатчинские учителя получат премии за успехи

Среди победителей и гатчинские учителя - учитель биологии Гатчинской школы № 4 Лидия Сычева, учитель биологии и химии Гатчинской школы №2 Александра Зубова и учитель математики Гатчинского лицея № 3 им. А.И. Перегудова Олеся Маточинская.
Также победителями стали учитель начальных классов
Лужской школы № 3 Наталия Григорьева, учитель изобразительного искусства
Киришского лицея Анна Егорова, учитель химии выборгской школы Татьяна Егорова,
учитель истории и обществознания гимназии города Кириши Галина Ежова и учитель
географии Кингисеппской гимназии Светлана Максимкина.
Победу одержали также учитель информатики школы № 5
Всеволожска Алена Милицкая, учитель технологии Агалатовского центра
образования Раиса Сапоненко, учитель
математики школы № 4 Луги Надежда Смирнова и учитель русского языка и
литературы Кингисеппской школы № 3 Елена Филиппова.
Лауреатами конкурса стали учитель английского языка
Гимназии № 11 Выборгского района Анна Коваленко, учитель начальных классов
Шлиссельбургской школы № 1 Наталья Красионова, учитель начальных классов школы
№ 8 Выборга Наталья Курова.
Кроме того, звание лауреата присуждено учителю химии
школы № 6 Соснового Бора Анастасии Осьмаковой, учителю технологии школы № 1
города Тосно Владимиру Сакаряну, учителю русского языка и литературы школы № 4
Всеволожска Виктории Хлебниковой, учителю технологии Волховской школы № 1
Сергею Шмакову и учителю математики школы № 9 Тихвинского района Ларисе
Юрченко.