Гатчинские учителя получат премии за успехи

Среди победителей и гатчинские учителя - учитель биологии Гатчинской школы № 4 Лидия Сычева, учитель биологии и химии Гатчинской школы №2 Александра Зубова и учитель математики Гатчинского лицея № 3 им. А.И. Перегудова Олеся Маточинская.

Также победителями стали учитель начальных классов Лужской школы № 3 Наталия Григорьева, учитель изобразительного искусства Киришского лицея Анна Егорова, учитель химии выборгской школы Татьяна Егорова, учитель истории и обществознания гимназии города Кириши Галина Ежова и учитель географии Кингисеппской гимназии Светлана Максимкина.

Победу одержали также учитель информатики школы № 5 Всеволожска Алена Милицкая, учитель технологии Агалатовского центра образования Раиса Сапоненко, учитель математики школы № 4 Луги Надежда Смирнова и учитель русского языка и литературы Кингисеппской школы № 3 Елена Филиппова.

Лауреатами конкурса стали учитель английского языка Гимназии № 11 Выборгского района Анна Коваленко, учитель начальных классов Шлиссельбургской школы № 1 Наталья Красионова, учитель начальных классов школы № 8 Выборга Наталья Курова.

Кроме того, звание лауреата присуждено учителю химии школы № 6 Соснового Бора Анастасии Осьмаковой, учителю технологии школы № 1 города Тосно Владимиру Сакаряну, учителю русского языка и литературы школы № 4 Всеволожска Виктории Хлебниковой, учителю технологии Волховской школы № 1 Сергею Шмакову и учителю математики школы № 9 Тихвинского района Ларисе Юрченко.