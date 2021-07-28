На скамье подсудимых – убийцы

Следственным
отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по
Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин
– 1987 и 1976 года рождения. Они обвиняются по части 2 статьи 105 – убийство,
совершенное группой лиц. Младшему из преступников также вменяется кража.
Преступление
было совершено 26 июля прошлого года, вечером, в селе Орлино Гатчинского
района. Распивали на троих в бытовом вагончике. В ходе ссоры, возникшей после
распития, двое собутыльников напали на третьего – избили его и нанесли удары
колюще-режущим предметом в область жизненно важных органов. От полученных травм
пострадавший скончался на месте. Преступники скрылись. Один из них прихватил с
собой телефон убитого.
Убийцы были
задержаны по горячим следам. По ходатайству следствия их заключили под стражу. Следствием
собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На
скамье подсудимых обвиняемым пребывать не впервой: оба неоднократно судимы.