Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» в обновленном составе и с крупными переменами в тренерском штабе начинает подготовку к сезону 2021/22.

Проект #ЯМЫСПОРТ
реализован на средства гранта Комитета по печати Ленинградской области.
Сюжет подготовлен
телекомпанией СТВ г. Сосновый Бор
До первого турнира у ребят еще месяц – какие планы на ближайшее время и в долгосрочной перспективе - узнаем в первый тренировочный день.
Проект #ЯМЫСПОРТ
реализован на средства гранта Комитета по печати Ленинградской области.
Сюжет подготовлен
телекомпанией СТВ г. Сосновый Бор
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