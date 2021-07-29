Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» в обновленном составе и с крупными переменами в тренерском штабе начинает подготовку к сезону 2021/22.

До первого турнира у ребят еще месяц – какие планы на ближайшее время и в долгосрочной перспективе - узнаем в первый тренировочный день.

Рубрики : Спорт     29 Jul 2021

Проект #ЯМЫСПОРТ реализован на средства гранта Комитета по печати Ленинградской области.

Сюжет подготовлен телекомпанией СТВ г. Сосновый Бор

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