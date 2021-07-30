Собираетесь в отпуск? Возьмите с собой хорошую книгу!

Олег Рой. «Зеленая тетрадь»

В новую книгу этого популярного российского писателя вошли семь новелл, связанных не персонажами, а предметом, который изменил их жизнь.

Казалось бы, что связывает стильную танцовщицу хип-хопа и обычную киргизскую девушку, крутого сорокалетнего хэдхантера и пару юных молодожёнов-студентов, толстушку-секретаршу и мужчину, который мечется между семьёй и любовницей? Однажды в руки каждого из них попадает рукописная зелёная тетрадь, которая меняет всю их жизнь… (Эксмо, 2021)

«Удивительные истории о мужчинах» (Э. Овечкин, А. Цыпкин,

А. Мазин и др.)

В этой книге собраны удивительные и правдивые истории о разных сторонах мужской жизни. Почти все они написаны мужчинами: двадцать три автора, среди которых - одна женщина, возможно для того, чтобы подчеркнуть правдивость чисто мужских историй.

Кто такие мужчины? Как они ведут себя в естественной среде обитания? Чем вообще занимаются, когда за ними никто не наблюдает? В книге сконцентрирован хороший мужской юмор, основанный на реальной жизни. (АСТ, 2020)

Алексей Иванов. «Пищеблок»

Новый роман от автора бестселлеров «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Тобол». В основе книги лежит история о том, как летом 1980 года в одном из советских пионерлагерей завелся настоящий вампир. Автор вспоминает традиции и мифологию пионерлагерей, пытаясь представить, каким бы стал мир, если бы страшилки, которые дети рассказывают в лагере после отбоя, стали бы правдой.

Каждый может увидеть в этой книге что-то свое: и гиперболическое описание эпохи застоя, и реалии советской жизни, и ностальгию по прошлому, и отличный подростковый ужастик, и солнечную историю о дружбе и любви. Роман «Пищеблок» так впечатлил кинематографистов, что в мае 2021 года по нему был выпущен одноименный сериал. (Редакция Елены Шубиной, 2018)

Дмитрий Быков. «Истребитель»

Новый роман Дмитрия Быкова «Истребитель» - о советских летчиках, «соколах Сталина», ставивших рекорды ради мировой славы СССР и достигавших невозможного. Жизнь десяти героев книги — как метафора жизни СССР. Вечное преодоление во имя высшей цели, ни единой мысли о собственном благополучии, всё — во имя высокой идеи и будущего.

Книга написана на документальной основе, для чего автор изучил десятки источников: газетные публикации, мемуары, документальные биографии, дневники журналистов и очевидцев событий тех лет. (Редакция Елены Шубиной, 2021)

Борис Акунин. «Дорога в Китеж»

Новый роман Бориса Акунина «Дорога в Китеж» стал своего рода литературной иллюстрацией к тому «Царь-освободитель и царь-миротворец. Лекарство для империи» (проекта «История Российского государства»).

Действие книги происходит в эпоху великих общественных потрясений второй половины XIX века, когда определялся путь, по которому пойдет страна, и еще мало кто понимал, куда этот путь ее приведет. Три молодых друга-романтика, входящие в близкий круг великого князя, сына Николая I, мечтают служить отечеству. И, конечно же, впереди их ждут удивительные приключения... (АСТ, 2021)





Дмитрий Емец. «Сердце двушки»

Эта книга продолжает традиции таких известных циклов детских книг-фэнтези Дмитрия Емеца, как «Таня Гроттер» и «Мефодий Буслаев».

«Сердце двушки» входит в цикл «ШНыр» («Школа ныряльщиков») и повествует о мире магии и опасностей. Главным героям предстоит предотвратить жуткую катастрофу, способную разрушить все существующие миры. Магическое дерево прорастает сквозь пространство и параллельные вселенные, разрушая вселенский баланс. (АСТ, 2021)





Диана Сеттерфилд. «Пока течет река»

Новый роман Дианы Сеттерфилд, автора признанного шедевра современной английской прозы «Тринадцатая сказка», который разошелся по всему миру на 40 языках.

«Пока течет река» - это атмосферная семейная сага, основанная на органичном сплаве сразу нескольких литературных жанров. Это и детектив, и глубокая семейная драма, и красивая мистическая легенда, и магический реализм. Полная тайн и загадок, эта книга оставляет после себя тепло и надежду. («Азбука», 2020)





Элизабет Берг. «История Артура Трулава»

Душевная история дружбы двух совершенно разных людей. Артуру Трулаву 85 лет. Он часто ходит на могилу своей любимой жены и даже не мечтает о том, чтобы начать жизнь с чистого листа. Его новая знакомая Мэдди Харрес – совсем молода. Она мечтает поступить в колледж искусств, но частенько сбегает с уроков на кладбище, где прячется от всего мира. Смогут ли эти два одиноких человека помочь друг другу? (Inspiria, 2021)





Ханна Рейнольдс. «Лето потерянных писем»

Великолепный дебют американской писательницы Ханны Рейнольдс о девушке, в руки которой попадает переписка ее бабушки Рут времен войны. Оказавшись в одиночестве на каникулах, Эбби с удивлением узнает дивную историю любви Рут и молодого человека по имени Эдвард с острова Нантакет.

Эбби решает отправиться на остров, чтобы разгадать фамильные тайны. Там, среди песчаных пляжей и морских волн, она знакомится с его невероятно притягательным внуком Ноем. Однако чем ближе Эбби и Ной становятся друг другу, тем больше осознают: прошлое может стать для них настоящей преградой... (Freedom, 2021)





Кадзуо Исигуро. «Клара и солнце»

Роман «Клара и солнце» - первый после пятилетнего литературного молчания нобелевского лауреата, автора культовых романов «Не отпускай меня» и «Погребенный великан» Кадзуо Исигура.

«Клара и солнце» - роман взросления, книга о подростках и для подростков. Повествование ведется от лица андроида Клары, искусственной подруги для девочки-подростка. Выглядывая из витрины магазина, Клара жадно вглядывается в окружающий мир, желая узнать и запомнить как можно больше - так она сможет стать лучшей подругой своей будущей хозяйке. У искусственной девочки совершенно другой взгляд на окружающий мир, но она способна чувствовать все, как живой человек. От того, кто выберет Клару, будет зависеть ее судьба.

Вопросы, которые ставит Кадзуо в своем «романе взросления», непросты. Каково это - любить? И можно ли быть человеком, если ты не совсем человек? (Inspiria, 2021)





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