Жителей Ленинградской области всё больше

По данным Росстата на 1 июня 2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек. При этом отмечается рост как численности городского — до 1279,5 тысяч человек, так и сельского населения — до 620,6 тысяч человек.

Рост численности жителей области, в первую очередь, обеспечен восстановлением стабильного миграционного прироста населения. Так за пять месяцев 2021 года миграционный прирост составил 14,8 тысяч человек, что в 1,3 раза выше прошлого года, и полностью компенсировал естественную убыль населения, превысив ее в 2 раза. Особенностью Ленинградской области в том, что она остается миграционно-привлекательной для трудоспособного населения из других субъектов Российской Федерации. Доля международной миграции составляет не более 10%.

Также снижается естественная убыль населения. С марта этого года в Ленинградской области формируется тенденция увеличения численности родившихся. На 1 июня 2021 года в Ленинградской области родилось 5374 новых жителей, что на 103 ребенка или на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также наметился положительный тренд снижения темпов смертности.

Уточненные данные о численности населения даст предстоящая Всероссийская перепись населения, так, к примеру, по итогам переписи в 2010 году численность жителей области увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).

В этом году Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые она будет цифровой — все жители России получат возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из переписных участков. С теми, кому привычная форма переписи ближе, переписчики пообщаются лично — у них дома или на переписном участке, разъяснят все вопросы, сориентируют в бланках переписи. Переписчикам раздадут планшеты со специальным программным обеспечением.

Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в четвертом квартале 2022 года.