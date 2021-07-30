Жителей Ленинградской области всё больше

По данным Росстата на 1
июня 2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек.
При этом отмечается рост как численности городского — до 1279,5 тысяч человек,
так и сельского населения — до 620,6 тысяч человек.
Рост численности жителей
области, в первую очередь, обеспечен восстановлением стабильного миграционного
прироста населения. Так за пять месяцев 2021 года миграционный прирост составил
14,8 тысяч человек, что в 1,3 раза выше прошлого года, и полностью
компенсировал естественную убыль населения, превысив ее в 2 раза. Особенностью
Ленинградской области в том, что она остается миграционно-привлекательной для
трудоспособного населения из других субъектов Российской Федерации. Доля
международной миграции составляет не более 10%.
Также снижается
естественная убыль населения. С марта этого года в Ленинградской области
формируется тенденция увеличения численности родившихся. На 1 июня 2021 года в
Ленинградской области родилось 5374 новых жителей, что на 103 ребенка или на 2%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также наметился положительный
тренд снижения темпов смертности.
Уточненные данные о
численности населения даст предстоящая Всероссийская перепись населения, так, к
примеру, по итогам переписи в 2010 году численность жителей области увеличилась
на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).
В этом году Всероссийская
перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые она
будет цифровой — все жители России получат возможность самостоятельно заполнить
электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из переписных
участков. С теми, кому привычная форма переписи ближе, переписчики пообщаются
лично — у них дома или на переписном участке, разъяснят все вопросы,
сориентируют в бланках переписи. Переписчикам раздадут планшеты со специальным
программным обеспечением.
Предварительные итоги
переписи Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в
четвертом квартале 2022 года.