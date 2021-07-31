Здоровый образ жизни доступный каждому

Спорт высших достижений в
Ленинградской области в приоритете.
Проект #Ямыспорт
реализуется на территории Ленинградской области.
Приозерский Центр физической культуры, спорта и молодежной политики реализует спортивно-оздоровительные проекты, ориентированные на массовое оздоровление детей, подростков и взрослого населения.
Спорт высших достижений в
Ленинградской области в приоритете.
Проект #Ямыспорт
реализуется на территории Ленинградской области.
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