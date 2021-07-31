Здоровый образ жизни доступный каждому

Приозерский Центр физической культуры, спорта и молодежной политики реализует спортивно-оздоровительные проекты, ориентированные на массовое оздоровление детей, подростков и взрослого населения.

Рубрики : Спорт     31 Jul 2021

Спорт высших достижений в Ленинградской области в приоритете.

Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.

 Сюжет подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город».

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+