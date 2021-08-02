Ленинградская область делится секретами молочного производства

Старт федерального автопробега дал сегодня в деревне Порошки Всеволожского района заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко.

На площадке молочного крестьянского фермерского хозяйства Леонида Цоя производители и переработчики обсудили состояние молочной отрасли и рынка в России.

«Я рад, что автопробег начинается именно в Ленинградской области. Нам есть, что показать гостям. В регионе продолжается реализация инвестпроектов по строительству молочных ферм. Огромный опыт наших животноводов, потенциал отрасли позволяет и сейчас в сложных погодных условиях более 40 хозяйствам региона показывать рост молочной продуктивности», – рассказал Олег Малащенко.

Ленинградская область является лидером России по молочной продуктивности с показателем 9431 кг молока в год. В 2020 году в регионе надоили 655,4 тыс. тонн молока, рост производства – 2,8%. В области 75% хозяйств имеют статус племенных, реализовано более 5 тысяч голов племенного молодняка в другие хозяйства России.

После совещания экипажи оправились в Приозерский район в фермерское хозяйство Виктории Попковой знакомиться с опытом по разведению коров французской молочной породы монбельяр. Гости посетят Племзавод «Первомайский», где кроме современной фермы им покажут инновационную систему переработки навоза. В завершение первого дня участники автопробега побывают в крепости Корела в Приозерске.

В 2021 году автопробег Всероссийского движения «Дорогу молоку!» проходит в девятый раз. Маршрут проложен по территории Ленинградской области, Республики Карелия и Вологодской области под девизом «Душа Русского Севера». Участие в мероприятии принимают представители производителей молока и молочных продуктов – животноводческих хозяйств и перерабатывающих предприятий, федеральных и региональных органов власти.