Ленинградская область делится секретами молочного производства

Старт федерального
автопробега дал сегодня в деревне Порошки Всеволожского района заместитель
председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег
Малащенко.
На площадке молочного
крестьянского фермерского хозяйства Леонида Цоя производители и переработчики
обсудили состояние молочной отрасли и рынка в России.
«Я рад, что автопробег
начинается именно в Ленинградской области. Нам есть, что показать гостям. В
регионе продолжается реализация инвестпроектов по строительству молочных ферм.
Огромный опыт наших животноводов, потенциал отрасли позволяет и сейчас в
сложных погодных условиях более 40 хозяйствам региона показывать рост молочной
продуктивности», – рассказал Олег Малащенко.
Ленинградская область
является лидером России по молочной продуктивности с показателем 9431 кг молока
в год. В 2020 году в регионе надоили 655,4 тыс. тонн молока, рост производства
– 2,8%. В области 75% хозяйств имеют статус племенных, реализовано более 5
тысяч голов племенного молодняка в другие хозяйства России.
После совещания экипажи
оправились в Приозерский район в фермерское хозяйство Виктории Попковой
знакомиться с опытом по разведению коров французской молочной породы монбельяр.
Гости посетят Племзавод «Первомайский», где кроме современной фермы им покажут
инновационную систему переработки навоза. В завершение первого дня участники
автопробега побывают в крепости Корела в Приозерске.
В 2021 году автопробег
Всероссийского движения «Дорогу молоку!» проходит в девятый раз. Маршрут
проложен по территории Ленинградской области, Республики Карелия и Вологодской
области под девизом «Душа Русского Севера». Участие в мероприятии принимают
представители производителей молока и молочных продуктов – животноводческих
хозяйств и перерабатывающих предприятий, федеральных и региональных органов
власти.