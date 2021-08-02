Нацпроект поможет найти работу

390 человек уже приступили к обучению. Из них 84 мамы дошкольников, 212 ищущих работу, 23 зарегистрированных безработных, 71 человек старше 50 лет. 128 ленинградцев завершили обучение.

В десятке наиболее востребованных направлений подготовки: таргетолог и SMM-специалист, специалист по кадровому администрированию, специалист по государственным закупкам, работе на электронных торговых площадках и маркетплейсах, современные образовательные технологии в дошкольном образовании, дополнительном образовании детей и в начальной школе, агент по операциям с недвижимостью, парикмахерское искусство, охрана труда, веб-дизайн и разработка, социальная работа, документационное обеспечение управления и архивоведение.

Одна из обучающихся, Анастасия из Луги, рассказала: «Раньше я работала делопроизводителем, но в какой-то момент мне захотелось поменять сферу деятельности. Мне всегда нравилось заниматься волосами – я сама делала себе и знакомым прически и разные процедуры для волос, поэтому решила обучиться на парикмахера. Возможность бесплатно пройти обучение по нацпроекту «Демография» пришлась очень кстати». Обучение проходит очно, прямо в Луге – Анастасии не приходится никуда ездить. По окончанию учебы Анастасия планирует открыть свое дело.

«Служба занятости активно взаимодействует с федеральными операторами обучения – Томским государственным университетом, РАНХиГС и Академией «Ворлдскиллс». До конца года в рамках нацпроекта «Демография» планируется обучить почти 2000 жителей региона», – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.