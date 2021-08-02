Нацпроект поможет найти работу

390 человек уже
приступили к обучению. Из них 84 мамы дошкольников, 212 ищущих работу, 23
зарегистрированных безработных, 71 человек старше 50 лет. 128 ленинградцев
завершили обучение.
В десятке наиболее
востребованных направлений подготовки: таргетолог и SMM-специалист, специалист
по кадровому администрированию, специалист по государственным закупкам, работе
на электронных торговых площадках и маркетплейсах, современные образовательные технологии
в дошкольном образовании, дополнительном образовании детей и в начальной школе,
агент по операциям с недвижимостью, парикмахерское искусство, охрана труда,
веб-дизайн и разработка, социальная работа, документационное обеспечение
управления и архивоведение.
Одна из обучающихся,
Анастасия из Луги, рассказала: «Раньше я работала делопроизводителем, но в
какой-то момент мне захотелось поменять сферу деятельности. Мне всегда
нравилось заниматься волосами – я сама делала себе и знакомым прически и разные
процедуры для волос, поэтому решила обучиться на парикмахера. Возможность
бесплатно пройти обучение по нацпроекту «Демография» пришлась очень кстати».
Обучение проходит очно, прямо в Луге – Анастасии не приходится никуда ездить.
По окончанию учебы Анастасия планирует открыть свое дело.
«Служба занятости активно
взаимодействует с федеральными операторами обучения – Томским государственным
университетом, РАНХиГС и Академией «Ворлдскиллс». До конца года в рамках
нацпроекта «Демография» планируется обучить почти 2000 жителей региона», –
отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской
области Алла Астратова.