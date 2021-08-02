Со 2 августа по 13 сентября в МФЦ Ленинградской области можно открепиться для голосования

Любой гражданин России может подать такое заявление через МФЦ, если в день голосования он планирует находиться не по месту своего проживания. Услуга может быть полезна избирателям, которые по долгу службы часто бывают в командировке, студентам, а также тем гражданам, которые планируют быть далеко от дома по иным причинам.

Для участия в выборах в Государственную Думу подать заявление в МФЦ об откреплении может каждый гражданин РФ старше 18 лет. В случае участия в выборах депутатов Законодательного собрания ЛО дополнительно требуется, чтобы избиратель был зарегистрирован на территории Ленинградской области постоянно или встал на временный регистрационный учет не позднее 18 июля 2021 года.