Со 2 августа по 13 сентября в МФЦ Ленинградской области можно открепиться для голосования

Любой гражданин России
может подать такое заявление через МФЦ, если в день голосования он планирует
находиться не по месту своего проживания. Услуга может быть полезна
избирателям, которые по долгу службы часто бывают в командировке, студентам, а
также тем гражданам, которые планируют быть далеко от дома по иным причинам.
Для участия в выборах в Государственную Думу
подать заявление в МФЦ об откреплении может каждый гражданин РФ старше 18 лет.
В случае участия в выборах депутатов Законодательного собрания ЛО дополнительно
требуется, чтобы избиратель был зарегистрирован на территории Ленинградской
области постоянно или встал на временный регистрационный учет не позднее 18
июля 2021 года.