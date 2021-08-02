Со 2 августа по 13 сентября в МФЦ Ленинградской области можно открепиться для голосования

Со 2 августа по 13 сентября в МФЦ Ленинградской области можно открепиться для голосования

С сегодняшнего дня в МФЦ начали принимать заявления о включении граждан в список избирателей по месту нахождения - для голосования на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ восьмого созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.

Рубрики : Выборы     02 Aug 2021

Любой гражданин России может подать такое заявление через МФЦ, если в день голосования он планирует находиться не по месту своего проживания. Услуга может быть полезна избирателям, которые по долгу службы часто бывают в командировке, студентам, а также тем гражданам, которые планируют быть далеко от дома по иным причинам.

 Для участия в выборах в Государственную Думу подать заявление в МФЦ об откреплении может каждый гражданин РФ старше 18 лет. В случае участия в выборах депутатов Законодательного собрания ЛО дополнительно требуется, чтобы избиратель был зарегистрирован на территории Ленинградской области постоянно или встал на временный регистрационный учет не позднее 18 июля 2021 года.

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