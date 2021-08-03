Сельскохозяйственная микроперепись: что это такое и зачем это нужно

О подготовке и процедуре проведения микропереписи в регионе рассказали заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко, руководитель Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Никифоров и начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Светлана Тимофеева.

Зачем нужна сельхозмикроперепись?

О том, почему важна эта перепись для Ленинградской области, рассказал Олег Малашенко.

- Мы достаточно подготовлено подошли к этому вопросу, - подчеркнул Олег Михайлович. - В Ленинградской области микроперепись охватит в общей сложности 275 тысяч объектов, в том числе более 500 сельхозорганизаций, 1500 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 9 тысяч с лишним подсобных хозяйств и свыше 4 тысяч некоммерческих объединений в населенных пунктах.

Для чего это необходимо? Олег Малашенко напомнил, что Ленинградская область активно развивает сельское хозяйство. Изначально в регионе сохранилось крупное товарное производство. На сегодняшний день вклад крупных предприятий в этой сфере составляет 98 % от всего производства яиц, 95 % в молочной отрасли, чуть больше 90 % в производстве мяса и птицы.

В регионе осуществляется активная поддержка крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств. Всего в Ленинградской области существует 38 мер такой поддержки. Причем, как отметил Олег Малашенко, только в прошлом году в области было выиграно 68 грантов на поддержку разных форм хозяйствования, от начинающих фермеров до семейных ферм. Всего за последние пять лет Ленинградская область предоставила для малых форм хозяйствования чуть более двух миллиардов рублей. Только в прошлом году поддержка небольших хозяйств составила чуть более 540 миллионов рублей.

- А сейчас для нас основной вопрос — проанализировать результаты последних пяти лет, - отметил Олег Малашенко. — Насколько эффективно отрабатываются денежные средства, предоставленные для поддержки крупных предприятий и малых форм хозяйствования? Какая дополнительная поддержка понадобится? Что изменилось за эти пять лет в структуре производства сельскохозяйственной продукции в Ленинградской области?

Изменилось действительно многое. Например, еще совсем недавно мы только начинали говорить про ягоды, а сегодня уже получаем хороший урожай, даже несмотря на погодные условия. Та же черная смородина у нас сейчас убирается автоматически с помощью комбайнов. Изменился и сам землеоборот. За прошлый год сельское хозяйство Ленинградской области показало достаточно хорошую цифру объема производства продукции — 273 млрд рублей. Поэтому для нас важно провести полный анализ того, какие изменения произошли за последние пять лет для того, чтобы переформатировать вопрос поддержки наших аграриев.

Как будет проходить перепись?

О том, как проходит перепись, и какие задачи стоят перед ее организаторами и исполнителями, рассказал Олег Никифоров.

- Сельхозперепись 2021 года проводится в третий раз за всю историю российской статистики, но впервые речь идет именно о микросельхозпереписи, - напомнил Олег Николаевич. - Первые две сельхозпереписи прошли в 2006 и в 2016 годах. Результаты последней переписи показали, что десять лет — слишком большой интервал между этими исследованиями. Необходимо раз в пять лет все-таки проводить микросельхозперепись, которая позволит уточнить структуру сельхозпроизводства. Приведу простой пример: готовясь к этой сельхозпереписи, мы подготавливали списки сельхозпроизводителей. При их составлении мы столкнулись с тем, что в новые списки попало на 35 % больше крупных сельхозпроизводителей по сравнению с переписью 2016 года. Увеличилось также количество и некоммерческих объединений.

Как рассказал Олег Никифоров, все объекты переписи будут охватываться двумя способами.

Крупные сельхозпроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства или индивидуальные предприниматели представляют отчеты в электронном виде. На основе этих данных формируется сводная информация. Некоммерческие объединения граждан и личные подсобные хозяйства граждан в сельской местности обойдут переписчики, которые будут собирать материал на планшетные компьютеры.

В Ленинградской области к работе привлечены 568 переписчиков, причем максимальное количество их будет работать в Гатчинском районе (80 человек). Все они прошли предварительное обучение.

Как можно отличить переписчика? Все переписчики будут одеты в зеленые жилеты и бейсболки с логотипом микросельхозпереписи. Узнать их можно будет также по удостоверению и одновременно предъявляемому паспорту. У переписчиков с собой будет планшетный компьютер с программным обеспечением, которое позволит в течение 20 минут получить ответы на вопросы по программе микросельхозпереписи.

Как подчеркнул Олег Никифоров, проведение микропереписи на территории Ленинградской области в условиях пандемии предполагает дополнительные меры для защиты переписчиков. Все они будут снабжены средствами индивидуальной защиты. В том случае, если владельцы подсобных хозяйств захотят побеседовать в определенное время, это может быть согласовано и обеспечено всеми мерами безопасности.

Насколько открыто население для работы с переписчиками? Нет ли опасения, что вслед за переписчиками нагрянут ревизоры, налоговые службы и контролирующие органы?

По словам Олега Никифорова, опыт двух первых сельхозпереписей показывает их отличие от переписи населения, где также предполагается обход переписчиков, включая владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров.

- Всегда в сельской местности Ленинградской области отношение к переписчикам было очень радушным, - отметил Олег Николаевич. - Никто не подозревал их в том, что сведения, собираемые в ходе переписи, используются для фискальных целей. Каждый раз мы достаточно подробно объясняем, что информация, собранная в ходе сельхозпереписи, обрабатывается обезличенно и фактически теряет имя человека, предоставившего сведения о себе. При этом никаких документальных подтверждений своих ответов на вопросы владелец личного подсобного хозяйства предъявлять не должен. Конечно, если человек затрудняется ответить на вопрос о площадях своих посевов, то в ходе опроса переписчик может помочь ему это сделать, оценив эти размеры с помощью рулетки и выяснив, сколько тех или иных культур произрастает на его участке.

О чем будут спрашивать?

О том, какие сведения и показатели будут собираться во время сельхозмикропереписи, рассказала Светлана Александровна Тимофеева.

По ее словам, для каждой из обследуемых категорий хозяйств разработан отдельный опросник. Большая часть вопросов для трех категорий хозяйств (сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства) совпадает. Это вопросы по данным и характеристикам сельскохозяйственных угодий, о посевных площадях и их структуре по видам продукции, о площадях закрытого грунта и многолетних насаждениях. Будут спрашивать о видах и количестве сельскохозяйственных животных. Для сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств будут подготовлены вопросы о наличии складов для хранения продукции, а также о полученных ими кредитных средствах и субсидиях.

Самый небольшой опросник - у некоммерческих объединений граждан. Переписчику нужно будет предоставить информацию в целом о земле товарищества, в том числе, сколько земли используется, сколько участков в этом объединении и сколько из них освоено.

Все данные, полученные во время опросов, поступят на обработку после 30 августа. Результаты сельхозмикропереписи будут опубликованы в конце 2022 года.



