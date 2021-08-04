2-го августа в Коммунаре приступила к работе третья смена молодежной бригады

После обеда для ребят будут организованы спортивные и досуговые мероприятия, мастер-классы и образовательные викторины. Встречи будут проходить в Доме культуры, подростково-молодежном клубе, на стадионе и в общественном пространстве «Яблоневый сад».

Администрация города Коммунар и Управление культуры и спорта поддерживают и помогают в организации работы трудовых бригад.

https://vk.com/news_kommunar