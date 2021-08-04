2-го августа в Коммунаре приступила к работе третья смена молодежной бригады

Августовская смена дополнена проектом «Губернаторский молодежный трудовой отряд». В течение месяца с 9 до 13 часов ребята из Коммунара будут задействованы в работе по уборке и благоустройству городских улиц и дворов, а также участвовать в общественных мероприятиях.
После обеда для ребят
будут организованы спортивные и досуговые мероприятия, мастер-классы и
образовательные викторины. Встречи будут проходить в Доме культуры, подростково-молодежном
клубе, на стадионе и в общественном пространстве «Яблоневый сад».
Администрация города
Коммунар и Управление культуры и спорта поддерживают и помогают в организации
работы трудовых бригад.
https://vk.com/news_kommunar
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