2-го августа в Коммунаре приступила к работе третья смена молодежной бригады

2-го августа в Коммунаре приступила к работе третья смена молодежной бригады

Августовская смена дополнена проектом «Губернаторский молодежный трудовой отряд». В течение месяца с 9 до 13 часов ребята из Коммунара будут задействованы в работе по уборке и благоустройству городских улиц и дворов, а также участвовать в общественных мероприятиях.

Рубрики : Общество     04 Aug 2021

После обеда для ребят будут организованы спортивные и досуговые мероприятия, мастер-классы и образовательные викторины. Встречи будут проходить в Доме культуры, подростково-молодежном клубе, на стадионе и в общественном пространстве «Яблоневый сад».

Администрация города Коммунар и Управление культуры и спорта поддерживают и помогают в организации работы трудовых бригад.

https://vk.com/news_kommunar

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