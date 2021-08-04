Ночной грабёж

Ночной грабёж

В Гатчине на Аэродроме уличные грабители напали на 25-летнего жителя Петербурга. В компании злоумышленников было две девушки.

Рубрики : Криминал     04 Aug 2021

В ночь на 27-е июля в дежурную часть гатчинской полиции обратился студент из Петербурга. Вечером он гулял по Гатчине со своим приятелем, и на площади Богданова они встретили шестерых молодых людей – четырех парней и двух девушек. Завязался словесный конфликт, и один из молодых людей нанес студенту несколько ударов по голове и велел отдать мобильный телефон. Забрав телефон, компания скрылась в ночи. Потерпевший пошел в полицию.

По горячим следам полицейский патруль по приметам задержал на Аэродроме троих подозреваемых. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению причастны двое: 18-летний Егор Б. и 32-летний Игорь М., проживающие на улице Зверевой. Гражданин Б. помещен в ИВС, старший товарищ отпущен под подписку о невыезде. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

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