Ночной грабёж

В ночь на 27-е июля в дежурную часть гатчинской полиции
обратился студент из Петербурга. Вечером он гулял по Гатчине со своим
приятелем, и на площади Богданова они встретили шестерых молодых людей –
четырех парней и двух девушек. Завязался словесный конфликт, и один из молодых
людей нанес студенту несколько ударов по голове и велел отдать мобильный
телефон. Забрав телефон, компания скрылась в ночи. Потерпевший пошел в полицию.
По горячим следам полицейский патруль по приметам
задержал на Аэродроме троих подозреваемых. Сотрудники уголовного розыска
установили, что к совершению причастны двое: 18-летний Егор Б. и 32-летний
Игорь М., проживающие на улице Зверевой. Гражданин Б. помещен в ИВС, старший
товарищ отпущен под подписку о невыезде. По факту грабежа возбуждено уголовное
дело. Оба фигуранта проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.