В лес ходить можно!

При этом администрация региона просит граждан
неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов.
В случае обнаружения пожара — звонить на номер телефон регионального пункта диспетчерского
управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111 или
прямую линию федеральной лесной охраны:
8-800-100-94-00.
Особый противопожарный режим был введён в
Ленинградской области с 11 июня в связи с высокими температурами воздуха и
повышенной пожароопасностью в лесах.
На период действия особо режима запрещалось
посещение лесов, въезд в них транспортных средств, разведение костров.