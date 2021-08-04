В лес ходить можно!

При этом администрация региона просит граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов.

В случае обнаружения пожара — звонить на номер телефон регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111 или прямую линию федеральной лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Особый противопожарный режим был введён в Ленинградской области с 11 июня в связи с высокими температурами воздуха и повышенной пожароопасностью в лесах.

На период действия особо режима запрещалось посещение лесов, въезд в них транспортных средств, разведение костров.