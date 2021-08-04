Вакцинация поможет победить COVID-19

По данным комитета по здравоохранению Ленинградской
области, лишь у 1,2% прошедших вакцинацию жителей зафиксировали коронавирус,
при этом на реанимационных койках нет ни одного человека, ранее сделавшего
прививку. Как правило, у привитых заболевших наблюдается легкое и бессимптомное
течение болезни, почти все они лечатся амбулаторно.
В области растет количество повторно привитых
жителей ― на сегодня их 1549 человек. Напомним, повторную вакцинацию могут
пройти те, кто сделал прививку 6 месяцев назад и более.
По данным на 2 августа, в Ленинградской области привито
424 388 человек, из них оба компонента получили 304 866 человек. На сегодня в
медицинских учреждениях региона развернуто 2044 койки для пациентов с COVID-19
из них свободно 682.
Напомним, пройти вакцинацию от коронавируса в
регионе можно в 111 пунктах. Записаться на прививку можно в регистратуре
поликлиники по месту жительства, а также на Госуслугах. После вакцинации
пациенты получают сертификат, подтверждающий факт прививки.