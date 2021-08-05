Дом станционного смотрителя останется розовым

Как рассказала заведующая музеем «Дом станционного
смотрителя» Виктория Кайкова, реставрация началась в сентябре 2018 года, а
подготовительная документальная работа велась на протяжении десяти лет. В итоге
силами подрядчика – реставрационно-строительной компании «Контрфорс», под
авторским надзором строительной компании «А-Проект» и благодаря фонду
инвестиционных строительных проектов Музейное агентство Ленинградской области
завершает капитальную реставрацию музея.
- Наш музей включает несколько объектов, –
рассказывает Виктория Николаевна, – в число реставрируемых вошли все, кроме
часовни и верстового знака. Сейчас Музейным агентством подготовлено техническое
задание по их реставрации, чтобы и часовня, и знак, находящиеся с фасада,
приняли надлежащий вид. Территория музея полностью закрыта для посетителей, но
два раза в год в день престольного праздника святых Козьмы и Дамиана подрядчик
разрешает проводить в часовне службы. В этом году совсем недавно – 14 июля –
также было богослужение.
- Что принципиально поменяется в музее?
- Появятся инженерные сети и бытовые удобства. На
смену печному отоплению придет газовое. Да, у нас было восемь действующих печей
– со всеми вытекающими последствиями; работали истопники, заготавливались
дрова. Суточные перепады температур при таком виде отопления, конечно, не шли
на пользу экспонатам. Теперь будет котельная, газгольдеры. И вместо выгребных
ям заработают нормальные туалеты.
- Изменится ли ландшафт после реставрации?
- Территория комплекса увеличилась. В рамках проекта
реставрации будет проведено благоустройство, и у нас, наконец, появится
собственная парковка для легкового транспорта и туристических автобусов. Раньше
с этим была проблема. На территории сделают пешеходные дорожки, газоны,
освещение и подсветку. Полтора гектара земли, включая комплекс построек, будет
благоустроено.
- Насколько глубоко реставрация затронула
музейные здания?
- Музей появился в 1972 году. Комплекс создавался на
протяжении 15 лет. Изначально там было только две исторических каменных
постройки, сохранившихся с 1840-х годов. Они находились в полуразрушенном
состоянии и были отреставрированы. А все остальные здания создавались заново
еще при первой реставрации под руководством Александра Семочкина. Поэтому
«новодел», как некоторые называют нынешнюю работу реставраторов, был создан еще
в советское время. Весь комплекс не сохранившихся с ХIХ века построек почтовой
станции воссоздавался по архивным материалам и проекту В.В. Экк. Теперь же он
только реставрируется. Все эти здания, построенные из дерева в XX веке,
пришлось разобрать. Каждое бревно пронумеровали, очистили, обработали
специальными составами и поставили на своё место. Единственное, что заменили,
это нижние венцы: они сгнили.
- Разбиралось все, кроме исторических
зданий 1840 года?
- Их разбирать нельзя. Только реставрировать. Когда
был снят штукатурный слой, проступили контуры исторической кирпичной кладки. И
вот интересный факт: кирпичи 200-летней давности сохранились лучше, чем те, что
были положены во время первой реставрации в 1970-е годы.
Когда разобрали деревянные здания, обнаружилось, что
под ними стоит вода. Ни ливневой канализации, ни дренажной системы, которая
давным-давно сгнила. Строители столкнулись с проблемой: в этом месте постоянно
бьют ключи. День и ночь работали насосы, откачивая воду. Подрядчик установил
глубокий фундамент, сделал гидроизоляцию и затопление нам больше не грозит.
Теперь здания стоят на сухом месте.
С точки зрения водоотведения все продумано: водостоки,
ливневая канализация. Металлические части зданий вывозились в специальные
мастерские и там зачищались.
- Вы следите за ходом работ – как
продвигается реставрация с точки зрения музейщиков? Все ли нюансы соблюдены при
восстановлении зданий?
- Каждую неделю на объекте проходят рабочие совещания.
Мы смотрим, какие работы произведены, какого качества, составляются акты,
обсуждаются текущие вопросы. Первый год у нас сердце разрывалось – справится ли
подрядчик, сможет ли воссоздать прежний облик, какого качества будут работы? А
теперь смотрим – памятник приобретает должный вид! Воссозданы ранее утраченные
элементы деревянных строений, до сантиметра учтены прежние размеры, всё по
максимуму сохранено и обработано и поставлено на место.
При выборе материалов подрядчик всё согласовывал с
представителями комитета по культуре Ленинградской области и областного
департамента по сохранению культурного наследия. Возникающие вопросы решались
коллегиально. Так, например, обстояло с выбором цвета здания. Мы обратились к
архивам, но это ясности не внесло – каких только почтовых станций тогда не
было: жёлтые, голубые и даже зеленоватые. Помогли эстонские коллеги. Они
предоставили нам архивные выписки, где указано, что станции действительно были
охристого – желтоватого – цвета, но до определенного периода. А с 1840 года
стали перекрашиваться в этот привычный нам розовый цвет. Так что «Дом
станционного смотрителя» останется розовым.
Внутри окраска стен будет желтоватой. Мы тоже думали,
сомневались, перечитывали саму повесть и, в итоге, решили сделать весь интерьер
согласно архивным данным – охристого цвета.
- Виктория Николаевна, а где пережидают
реставрацию музейные экспонаты?
- «Дом станционного смотрителя» входит в сообщество
Пушкинских музеев, и на наше предложение разместить у себя экспонаты
откликнулся филиал Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А.
Гончарова – литературный музей «Дом Языковых» (Н.М. Языков – поэт, друг
Пушкина). Им выделили деньги на ремонт второго этажа, и вся литературная часть
«Дома станционного смотрителя» переехала туда. Это наша гордость: ежеквартально
4-5 тысяч человек в другом регионе посещают эту экспозицию. Раз в полгода наши
сотрудники выезжали туда и проводили интерактивные занятия, оказывая
методическую помощь коллегам.
Экспозиция «Почта» уехала в один из областных филиалов
– в Подпорожье. Также наши предметы находятся на временном хранении в других
музеях Ленинградской области: в Кировске, в Лодейном Поле, Тосно, Приозерске.
Сейчас начинается разработка технических заданий для возвращения экспонатов в
родные отреставрированные стены.
- Что-то добавится к прежним экспозициям?
- С первых дней закрытия музея началась серьезная
работа в этом направлении. Специфика «Дома станционного смотрителя» такова: это
первый в стране музей литературного героя. В нашем музее привлекала именно
атмосфера: приглушенный свет, интерьер – то есть погружение в историческое
пространство, и новые элементы надо вводить осторожно, чтобы не нарушить
прежний колорит. В течение двух лет научные сотрудники вместе с бюро «АртТерра»
трудились над художественным дизайн-проектом новой экспозиции. Решено, что
«чистая половина» дома останется в прежнем виде. Мы были против интерактива в
некоторых комнатах. Акцент сделаем на использовании звука и света,
экспонировании предметов Пушкинской эпохи и только тех, которые встречаются в
тексте самой повести: черкесская шашка, подорожная. Они будут подлинные –
принадлежащие тому времени.
Но прежде, чем погружать посетителя в историю
«Станционного смотрителя», надо познакомить его с автором – А.С. Пушкиным, в
том числе и вымышленным – Иваном Петровичем Белкиным: первым при входе будет
пушкинский зал.
Северная часть музея будет литературная. Южную мы
посвятим истории почтовой станции и её бытовым особенностям. Преобразится
выставочный зал, где было много разных предметов – даров наших посетителей. Они
будут расположены группами, в ключе путешествия по почтовому тракту. Вот там и
появятся итерактивы, чтобы посетители могли побольше узнать об истории,
владельце и назначении каждой вещи.
- То есть после реставрации музей
обзаведется дополнительными площадями?
- Да. Плюс в том, что у нас будет отдельный лекционный
и выставочный зал. Здание шорной мастерской воссоздается как русская изба, где
будет представлено не только мастерство шорников, но и организовано
пространство для проведения мастер-классов. Мы сможем сотрудничать со школами
искусств, там будет работать музейная студия выходного дня. Если раньше для
проведения мастер-классов приходилось прерывать прием посетителей, то теперь
эти занятия будут проходить в отдельном здании, а сотрудники музея смогут при
этом заниматься обслуживанием экскурсий. Параллельно можно будет проводить
лекционные мероприятия.
- Когда же алую ленточку перерезать будем?
- По последнему – дополнительному – соглашению
окончательная передача объекта должна состояться 30 декабря 2021 года. Но это –
передача отреставрированных стен. Первые полгода после реставрации уйдут на
создание экспозиции, возвращение предметов. Поэтому сначала мы предложим нашим
посетителям уличную экскурсию – по территории двора, и проводить ее начнем
сразу после реставрации.
Мало музей отреставрировать – необходимо его
многоплановое использование: обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы,
лекции и тематические занятия, выставки и мероприятия – всё это мы планируем
активно проводить со второй половины 2022 года. В следующем году музею
исполняется 50 лет. Возможно, торжественное открытие будет приурочено к
празднованию полувекового юбилея…