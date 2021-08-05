Дом станционного смотрителя останется розовым

Как рассказала заведующая музеем «Дом станционного смотрителя» Виктория Кайкова, реставрация началась в сентябре 2018 года, а подготовительная документальная работа велась на протяжении десяти лет. В итоге силами подрядчика – реставрационно-строительной компании «Контрфорс», под авторским надзором строительной компании «А-Проект» и благодаря фонду инвестиционных строительных проектов Музейное агентство Ленинградской области завершает капитальную реставрацию музея.

- Наш музей включает несколько объектов, – рассказывает Виктория Николаевна, – в число реставрируемых вошли все, кроме часовни и верстового знака. Сейчас Музейным агентством подготовлено техническое задание по их реставрации, чтобы и часовня, и знак, находящиеся с фасада, приняли надлежащий вид. Территория музея полностью закрыта для посетителей, но два раза в год в день престольного праздника святых Козьмы и Дамиана подрядчик разрешает проводить в часовне службы. В этом году совсем недавно – 14 июля – также было богослужение.

- Что принципиально поменяется в музее?

- Появятся инженерные сети и бытовые удобства. На смену печному отоплению придет газовое. Да, у нас было восемь действующих печей – со всеми вытекающими последствиями; работали истопники, заготавливались дрова. Суточные перепады температур при таком виде отопления, конечно, не шли на пользу экспонатам. Теперь будет котельная, газгольдеры. И вместо выгребных ям заработают нормальные туалеты.

- Изменится ли ландшафт после реставрации?

- Территория комплекса увеличилась. В рамках проекта реставрации будет проведено благоустройство, и у нас, наконец, появится собственная парковка для легкового транспорта и туристических автобусов. Раньше с этим была проблема. На территории сделают пешеходные дорожки, газоны, освещение и подсветку. Полтора гектара земли, включая комплекс построек, будет благоустроено.

- Насколько глубоко реставрация затронула музейные здания?

- Музей появился в 1972 году. Комплекс создавался на протяжении 15 лет. Изначально там было только две исторических каменных постройки, сохранившихся с 1840-х годов. Они находились в полуразрушенном состоянии и были отреставрированы. А все остальные здания создавались заново еще при первой реставрации под руководством Александра Семочкина. Поэтому «новодел», как некоторые называют нынешнюю работу реставраторов, был создан еще в советское время. Весь комплекс не сохранившихся с ХIХ века построек почтовой станции воссоздавался по архивным материалам и проекту В.В. Экк. Теперь же он только реставрируется. Все эти здания, построенные из дерева в XX веке, пришлось разобрать. Каждое бревно пронумеровали, очистили, обработали специальными составами и поставили на своё место. Единственное, что заменили, это нижние венцы: они сгнили.

- Разбиралось все, кроме исторических зданий 1840 года?

- Их разбирать нельзя. Только реставрировать. Когда был снят штукатурный слой, проступили контуры исторической кирпичной кладки. И вот интересный факт: кирпичи 200-летней давности сохранились лучше, чем те, что были положены во время первой реставрации в 1970-е годы.

Когда разобрали деревянные здания, обнаружилось, что под ними стоит вода. Ни ливневой канализации, ни дренажной системы, которая давным-давно сгнила. Строители столкнулись с проблемой: в этом месте постоянно бьют ключи. День и ночь работали насосы, откачивая воду. Подрядчик установил глубокий фундамент, сделал гидроизоляцию и затопление нам больше не грозит. Теперь здания стоят на сухом месте.

С точки зрения водоотведения все продумано: водостоки, ливневая канализация. Металлические части зданий вывозились в специальные мастерские и там зачищались.

- Вы следите за ходом работ – как продвигается реставрация с точки зрения музейщиков? Все ли нюансы соблюдены при восстановлении зданий?

- Каждую неделю на объекте проходят рабочие совещания. Мы смотрим, какие работы произведены, какого качества, составляются акты, обсуждаются текущие вопросы. Первый год у нас сердце разрывалось – справится ли подрядчик, сможет ли воссоздать прежний облик, какого качества будут работы? А теперь смотрим – памятник приобретает должный вид! Воссозданы ранее утраченные элементы деревянных строений, до сантиметра учтены прежние размеры, всё по максимуму сохранено и обработано и поставлено на место.

При выборе материалов подрядчик всё согласовывал с представителями комитета по культуре Ленинградской области и областного департамента по сохранению культурного наследия. Возникающие вопросы решались коллегиально. Так, например, обстояло с выбором цвета здания. Мы обратились к архивам, но это ясности не внесло – каких только почтовых станций тогда не было: жёлтые, голубые и даже зеленоватые. Помогли эстонские коллеги. Они предоставили нам архивные выписки, где указано, что станции действительно были охристого – желтоватого – цвета, но до определенного периода. А с 1840 года стали перекрашиваться в этот привычный нам розовый цвет. Так что «Дом станционного смотрителя» останется розовым.

Внутри окраска стен будет желтоватой. Мы тоже думали, сомневались, перечитывали саму повесть и, в итоге, решили сделать весь интерьер согласно архивным данным – охристого цвета.

- Виктория Николаевна, а где пережидают реставрацию музейные экспонаты?

- «Дом станционного смотрителя» входит в сообщество Пушкинских музеев, и на наше предложение разместить у себя экспонаты откликнулся филиал Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова – литературный музей «Дом Языковых» (Н.М. Языков – поэт, друг Пушкина). Им выделили деньги на ремонт второго этажа, и вся литературная часть «Дома станционного смотрителя» переехала туда. Это наша гордость: ежеквартально 4-5 тысяч человек в другом регионе посещают эту экспозицию. Раз в полгода наши сотрудники выезжали туда и проводили интерактивные занятия, оказывая методическую помощь коллегам.

Экспозиция «Почта» уехала в один из областных филиалов – в Подпорожье. Также наши предметы находятся на временном хранении в других музеях Ленинградской области: в Кировске, в Лодейном Поле, Тосно, Приозерске. Сейчас начинается разработка технических заданий для возвращения экспонатов в родные отреставрированные стены.

- Что-то добавится к прежним экспозициям?

- С первых дней закрытия музея началась серьезная работа в этом направлении. Специфика «Дома станционного смотрителя» такова: это первый в стране музей литературного героя. В нашем музее привлекала именно атмосфера: приглушенный свет, интерьер – то есть погружение в историческое пространство, и новые элементы надо вводить осторожно, чтобы не нарушить прежний колорит. В течение двух лет научные сотрудники вместе с бюро «АртТерра» трудились над художественным дизайн-проектом новой экспозиции. Решено, что «чистая половина» дома останется в прежнем виде. Мы были против интерактива в некоторых комнатах. Акцент сделаем на использовании звука и света, экспонировании предметов Пушкинской эпохи и только тех, которые встречаются в тексте самой повести: черкесская шашка, подорожная. Они будут подлинные – принадлежащие тому времени.

Но прежде, чем погружать посетителя в историю «Станционного смотрителя», надо познакомить его с автором – А.С. Пушкиным, в том числе и вымышленным – Иваном Петровичем Белкиным: первым при входе будет пушкинский зал.

Северная часть музея будет литературная. Южную мы посвятим истории почтовой станции и её бытовым особенностям. Преобразится выставочный зал, где было много разных предметов – даров наших посетителей. Они будут расположены группами, в ключе путешествия по почтовому тракту. Вот там и появятся итерактивы, чтобы посетители могли побольше узнать об истории, владельце и назначении каждой вещи.

- То есть после реставрации музей обзаведется дополнительными площадями?

- Да. Плюс в том, что у нас будет отдельный лекционный и выставочный зал. Здание шорной мастерской воссоздается как русская изба, где будет представлено не только мастерство шорников, но и организовано пространство для проведения мастер-классов. Мы сможем сотрудничать со школами искусств, там будет работать музейная студия выходного дня. Если раньше для проведения мастер-классов приходилось прерывать прием посетителей, то теперь эти занятия будут проходить в отдельном здании, а сотрудники музея смогут при этом заниматься обслуживанием экскурсий. Параллельно можно будет проводить лекционные мероприятия.

- Когда же алую ленточку перерезать будем?

- По последнему – дополнительному – соглашению окончательная передача объекта должна состояться 30 декабря 2021 года. Но это – передача отреставрированных стен. Первые полгода после реставрации уйдут на создание экспозиции, возвращение предметов. Поэтому сначала мы предложим нашим посетителям уличную экскурсию – по территории двора, и проводить ее начнем сразу после реставрации.

Мало музей отреставрировать – необходимо его многоплановое использование: обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы, лекции и тематические занятия, выставки и мероприятия – всё это мы планируем активно проводить со второй половины 2022 года. В следующем году музею исполняется 50 лет. Возможно, торжественное открытие будет приурочено к празднованию полувекового юбилея…



