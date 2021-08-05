Ленинградские бренды — снова во «Вкусах России»

Всего от региона на
второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы
России» уже подано восемь заявок, из них пять компаний — участники первого
конкурса, трое — новички.
Под брендом «Волосовские
молочные продукты» представлена продукция ООО «Молочная культура» из поселка
Сельцо, «Изварские сыры» — продукция семейной сыроварни Галановых деревни
Извара тоже Волосовского района. К тому же под брендом «Выборский крендель»
кроме участника прошлого конкурса ООО «Таверна» в этом году свои крендели
представит и ООО «Приморская пекарня».
Заявки принимаются до 1
сентября, до 18 октября продукцию будет оценивать компетентное жюри, с 20
октября по 7 ноября — пройдет народное голосование. Победа, как и участие, в
конкурсе будет способствовать популяризации местных гастрономических брендов и продвижению их в торговле, туризме и
экспорте.
В 2020 году Ленинградскую
область на конкурсе представляли Воейковские древесные сиропы, Волосовский
картофель, Выборгский крендель, Ивангородская минога, Копорский чай, Ладожские
сухари. Все они вместе в ходе народного голосования собрали 36 362 голосов и
получили возможность пройти образовательное
онлайн-обучение по продвижению региональных брендов продуктов питания.