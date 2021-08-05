Ленинградские бренды — снова во «Вкусах России»

Всего от региона на второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» уже подано восемь заявок, из них пять компаний — участники первого конкурса, трое — новички.

Под брендом «Волосовские молочные продукты» представлена продукция ООО «Молочная культура» из поселка Сельцо, «Изварские сыры» — продукция семейной сыроварни Галановых деревни Извара тоже Волосовского района. К тому же под брендом «Выборский крендель» кроме участника прошлого конкурса ООО «Таверна» в этом году свои крендели представит и ООО «Приморская пекарня».

Заявки принимаются до 1 сентября, до 18 октября продукцию будет оценивать компетентное жюри, с 20 октября по 7 ноября — пройдет народное голосование. Победа, как и участие, в конкурсе будет способствовать популяризации местных гастрономических брендов и продвижению их в торговле, туризме и экспорте.

В 2020 году Ленинградскую область на конкурсе представляли Воейковские древесные сиропы, Волосовский картофель, Выборгский крендель, Ивангородская минога, Копорский чай, Ладожские сухари. Все они вместе в ходе народного голосования собрали 36 362 голосов и получили возможность пройти образовательное онлайн-обучение по продвижению региональных брендов продуктов питания.