«Портрет кандидата»

«Портрет кандидата»

В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по общеобластному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам баллотируются 553 кандидата, из которых 411 - в составах общеобластных списков кандидатов, выдвинутых 8-ю политическими партиями, 142 – выдвинуты в 25-ти одномандатных избирательных округах (7-ю политическими партиями и в порядке самовыдвижения).

Рубрики : Выборы     05 Aug 2021

Женщин среди всех выдвинутых кандидатов – 23,5% (130 человек).

Более половины всех выдвинутых кандидатов (57,51% или 318 человек) – это граждане в возрасте от 30 до 49 лет, молодых кандидатов (до 30-ти лет) – 9,58%, от 50 до 59 лет – 20,07% старше 60-ти лет – 12,84 (71 человек).

Кандидаты в депутаты трудятся в различных сферах деятельности: образования, здравоохранения, культуры, спорта, экономики, правоохранительных органах, также баллотируются действующие депутаты, руководители органов местного самоуправления.

По социальной принадлежности кандидаты подразделяются следующим образом: служащие – более 60-ти процентов, рабочие – почти 10%, индивидуальные предприниматели – более 12%, студенты – 2,5%, также баллотируются домохозяйки пенсионеры и временно не работающие.

 

Информация о партиях и кандидатах, участвующих в выборах, – на сайте Леноблизбиркома http://www.leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru/region/leningrad-reg (необходимо выбрать соответствующую избирательную кампанию, а затем нажать на вкладку «Стандартные отчеты»).


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