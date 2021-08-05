«Портрет кандидата»

Женщин среди всех
выдвинутых кандидатов – 23,5% (130 человек).
Более половины всех
выдвинутых кандидатов (57,51% или 318 человек) – это граждане в возрасте от 30
до 49 лет, молодых кандидатов (до 30-ти лет) – 9,58%, от 50 до 59 лет – 20,07%
старше 60-ти лет – 12,84 (71 человек).
Кандидаты в депутаты
трудятся в различных сферах деятельности: образования, здравоохранения,
культуры, спорта, экономики, правоохранительных органах, также баллотируются
действующие депутаты, руководители органов местного самоуправления.
По социальной
принадлежности кандидаты подразделяются следующим образом: служащие – более
60-ти процентов, рабочие – почти 10%, индивидуальные предприниматели – более
12%, студенты – 2,5%, также баллотируются домохозяйки пенсионеры и временно не
работающие.
Информация о партиях и
кандидатах, участвующих в выборах, – на сайте Леноблизбиркома
http://www.leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru/region/leningrad-reg (необходимо
выбрать соответствующую избирательную кампанию, а затем нажать на вкладку
«Стандартные отчеты»).