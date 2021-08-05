«Жить сегодня и здесь»: творческий вечер Натальи Веретенниковой

«Легко, хрустально,
идеально!», «Всё совпало — стихи, музыка и прекрасное исполнение!», «Очень
открыто, нежно, приятно!», «Всё в гармонии!» - вот только несколько отзывов от
зрителей этого замечательного концерта. Удивительный чистый голос этой певицы
давно покорил сердца гатчинцев и не только: Наталья Веретенникова - лауреат
всероссийских и международных вокальных и театрального конкурсов.
Концерт в «Купринке»
Наталья Веретенникова приурочила к своему дню рождения, который отметила
накануне.
- Для меня это своего
рода творческий вечер, во время которого я могу не только спеть для вас, но и
поговорить на какие-то важные для меня темы, - сказала она, приветствуя своих
слушателей.
Психолог по образованию,
Наталья Веретенникова пришла на сцену пятнадцать лет назад.
- Сцена стала для меня
местом, где я могу выразить и почувствовать самые сильные эмоциональные
переживания, - призналась она. - А ещё сцена подарила мне знакомство с
замечательными людьми — авторами произведений, которые они доверяют мне
исполнять.
Первым автором, который
пятнадцать лет назад обратил внимание на начинающую певицу, стала педагог
Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова, концертмейстер,
композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат
международных конкурсов Светлана Дубинина.
- Я достаточно поздно
приобщилась к музыке, и именно Светлана Евгеньевна начала меня учить нотной
грамоте, - говорит Наталья Веретенникова. - Она научила меня еще одному очень
важному качеству: всегда с большим уважением и интересом относиться к
творчеству других талантливых людей. И эта тема уважения к другим творческим
людям и мысль о том, что все они делают одно дело и должны поддерживать друг
друга, звучит в ее произведениях, например, в «Гатчинском романсе».
Следующий автор, которого
представила Наталья Веретенникова гостям «Купринки» - поэт, композитор,
автор-исполнитель, историк Игорь Никифоров. Приветствуя зрителей, он вспомнил
слова Гёте:
- «Музыка стоит так
высоко, что разум не в силах приблизиться к ней. Она оказывает действие,
подчиняющее себе все, и никто не во состоянии точно определить природу этого
действия». Хвала небесам, что в Гатчине существуют такие
литературно-музыкальные площадки, где гатчинцы могут наслаждаться такой
музыкой. И я счастлив тем, что Наташа взяла в свой репертуар мои произведения.
В этот вечер Игорь
Никифоров исполнил и свою авторскую песню «Костер».
Знакомство со следующим
автором Наталья Веретенникова начала с интриги, исполнив сначала его
произведения, очень разные по своей музыкальной палитре. Этим автором оказался
петербургский композитор Владимир Сергодеев.
- Работать с Владимиром
очень легко и увлекательно, потому что он позволяет импровизировать, -
призналась Наталья Веретенникова. - Он дает простор для собственного творчества,
давая возможность внести в произведение какие-то свои нотки, свои творческие
идеи. И это очень интересно для меня как вокалистки.
В этот вечер Наталья
Веретенникова представила еще одного автора стихов к своим песням, поэтессу,
члена Российского Союза писателей Ирину Авакову.
- Благодаря Ирине, в моем
репертуаре появились невероятно красивые романсы, - говорит певица. - На мой
взгляд, их можно поставить в один ряд со старинными русскими романсами,
настолько тщательно она подходит к подбору рифм, настолько красивы образы и
метафоры в ее произведениях. И неслучайно песни на ее стихи сочиняют известные
композиторы Санкт-Петербурга.
Ирина Авакова рассказала
о творческом сотрудничестве с Натальей Веретенниковой и прочитала несколько
своих стихотворений.
- Когда я впервые
услышала ее ангельский голос, душа моя оцепенела, и я с разу влюбилась в этот
голос, - вспоминает она. - Наташа — не только мой соавтор, но и человек,
который мне близок по душе и очень симпатичен нравственно.
Гостями программы стали
также певец, лауреат международных конкурсов Михаил Сиверин и автор-исполнитель
Сергей Пахомов.
Кстати, полное название
праздничного концерта Натальи Веретенниковой - «Живите красиво и ярко, живите
сегодня и здесь» - на самом деле строчка из стихотворения гатчинской поэтессы
Аурелии Мидой, чьи произведения легли в основу многих песен, исполняемых
певицей. Правда, поэтесса не смогла присутствовать на творческом вечере Натальи
Веретениковой, но певица исполнила несколько произведений на ее стихи.