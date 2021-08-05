«Жить сегодня и здесь»: творческий вечер Натальи Веретенниковой

«Легко, хрустально, идеально!», «Всё совпало — стихи, музыка и прекрасное исполнение!», «Очень открыто, нежно, приятно!», «Всё в гармонии!» - вот только несколько отзывов от зрителей этого замечательного концерта. Удивительный чистый голос этой певицы давно покорил сердца гатчинцев и не только: Наталья Веретенникова - лауреат всероссийских и международных вокальных и театрального конкурсов.

Концерт в «Купринке» Наталья Веретенникова приурочила к своему дню рождения, который отметила накануне.

- Для меня это своего рода творческий вечер, во время которого я могу не только спеть для вас, но и поговорить на какие-то важные для меня темы, - сказала она, приветствуя своих слушателей.

Психолог по образованию, Наталья Веретенникова пришла на сцену пятнадцать лет назад.

- Сцена стала для меня местом, где я могу выразить и почувствовать самые сильные эмоциональные переживания, - призналась она. - А ещё сцена подарила мне знакомство с замечательными людьми — авторами произведений, которые они доверяют мне исполнять.

Первым автором, который пятнадцать лет назад обратил внимание на начинающую певицу, стала педагог Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова, концертмейстер, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат международных конкурсов Светлана Дубинина.

- Я достаточно поздно приобщилась к музыке, и именно Светлана Евгеньевна начала меня учить нотной грамоте, - говорит Наталья Веретенникова. - Она научила меня еще одному очень важному качеству: всегда с большим уважением и интересом относиться к творчеству других талантливых людей. И эта тема уважения к другим творческим людям и мысль о том, что все они делают одно дело и должны поддерживать друг друга, звучит в ее произведениях, например, в «Гатчинском романсе».

Следующий автор, которого представила Наталья Веретенникова гостям «Купринки» - поэт, композитор, автор-исполнитель, историк Игорь Никифоров. Приветствуя зрителей, он вспомнил слова Гёте:

- «Музыка стоит так высоко, что разум не в силах приблизиться к ней. Она оказывает действие, подчиняющее себе все, и никто не во состоянии точно определить природу этого действия». Хвала небесам, что в Гатчине существуют такие литературно-музыкальные площадки, где гатчинцы могут наслаждаться такой музыкой. И я счастлив тем, что Наташа взяла в свой репертуар мои произведения.

В этот вечер Игорь Никифоров исполнил и свою авторскую песню «Костер».

Знакомство со следующим автором Наталья Веретенникова начала с интриги, исполнив сначала его произведения, очень разные по своей музыкальной палитре. Этим автором оказался петербургский композитор Владимир Сергодеев.

- Работать с Владимиром очень легко и увлекательно, потому что он позволяет импровизировать, - призналась Наталья Веретенникова. - Он дает простор для собственного творчества, давая возможность внести в произведение какие-то свои нотки, свои творческие идеи. И это очень интересно для меня как вокалистки.

В этот вечер Наталья Веретенникова представила еще одного автора стихов к своим песням, поэтессу, члена Российского Союза писателей Ирину Авакову.

- Благодаря Ирине, в моем репертуаре появились невероятно красивые романсы, - говорит певица. - На мой взгляд, их можно поставить в один ряд со старинными русскими романсами, настолько тщательно она подходит к подбору рифм, настолько красивы образы и метафоры в ее произведениях. И неслучайно песни на ее стихи сочиняют известные композиторы Санкт-Петербурга.

Ирина Авакова рассказала о творческом сотрудничестве с Натальей Веретенниковой и прочитала несколько своих стихотворений.

- Когда я впервые услышала ее ангельский голос, душа моя оцепенела, и я с разу влюбилась в этот голос, - вспоминает она. - Наташа — не только мой соавтор, но и человек, который мне близок по душе и очень симпатичен нравственно.

Гостями программы стали также певец, лауреат международных конкурсов Михаил Сиверин и автор-исполнитель Сергей Пахомов.

Кстати, полное название праздничного концерта Натальи Веретенниковой - «Живите красиво и ярко, живите сегодня и здесь» - на самом деле строчка из стихотворения гатчинской поэтессы Аурелии Мидой, чьи произведения легли в основу многих песен, исполняемых певицей. Правда, поэтесса не смогла присутствовать на творческом вечере Натальи Веретениковой, но певица исполнила несколько произведений на ее стихи.



