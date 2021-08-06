Детский лагерь «Маяк»: вокруг света за 80 дней!

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Маяк» в
Вырице в этом году продолжает работать в особых условиях, связанных с общей
эпидемической ситуацией. В конце третьей смены мы побывали в лагере и поговорили
с директором «Маяка» Игорем Гуляевым о том, как проходит лагерная жизнь этим
летом.
Постоянно на связи
Игорь Гуляев подчеркнул, что в лагере продолжаются все
ограничения и рекомендации, принятые в прошлом году в соответствии со всеми
требованиями Роспотребнадзора. Действуют строгие правила обсервации, по
которым, в частности, там не разрешается бывать посторонним. По нынешним
правилам, дети с родителями не видятся на протяжении всей смены. Исключены даже
передачи, но взрослым переживать из-за этого не стоит: питание в лагере
отличное — шестиразовое и сбалансированное по всем правилам.
Несмотря на изоляцию, родители постоянно
находятся в контакте с вожатыми. Также они могут поговорить со своими
детьми по телефону - в определенное время. А увидеть их они могут в
фоторепортажах, которые почти ежедневно в большом количестве выкладываются на
сайт лагеря «Маяк» и на его страничку ВКонтакте.
Как говорит Игорь Гуляев, новые санитарные правила
пошли только на пользу детям — даже самые беспечные малыши теперь не проходят
мимо умывальника или санитайзера перед входом в столовую, например. А такие
простые гигиенические навыки, как известно, закрепляются на всю жизнь. Помимо
закрытых помещений, в лагере открыты несколько уличных площадок, чтобы
большинство мероприятий, по возможности, проходили на открытом воздухе.
Как отметил Игорь Гуляев, если в прошлом году лагеря
принимали 50 процентов от обычного количества детей, то в этом году это уже 75
процентов. В этом году в каждой смене «Маяка» — 180 детей. Среди них - в основном,
дети работающих родителей и участники творческих и спортивных коллективов.
Желающих отдохнуть в лагере «Маяк» много, и те, кто не успел попасть в смену,
заносят в резервный список.
В четвертой смене, которая откроется в августе, в
«Маяке» планируют открыть палаточный лагерь, и тогда здесь смогут принять на
один отряд больше.
Под знаком Жюля
Верна
Этот лагерь не зря называют не только оздоровительным,
но и образовательным центром. Помимо физкультурно-оздоровительной, здесь
реализуются сразу несколько образовательных программ —
художественно-эстетическая, социально-педагогическая,
информационно-технологическая и эколого-биологическая.
Как говорит директор лагеря, каждая смена
в лагере — тематическая. Учитывая, что сейчас в России идет Год технологий,
решили взять за основу творчество одного из самых «технологических»
писателей-фантастов Жюля Верна.
Каждая смена «работает» с определенной книгой этого
писателя. Главной в первую смену был роман «Таинственный остров». Ребята не
только знакомились с этой книгой, но и узнавали о достижениях российской науки,
о вкладе российских ученых в развитие мировой цивилизации, о том, над чем
сейчас работают исследователи?
Вторая смена прошла под знаком книги «Вокруг света за
80 дней». Для детей это был замечательный повод, чтобы узнать, сколько
интересного, таинственного, неизведанного и загадочного есть на нашей планете.
Главная книга третьей смены - «Двадцать
тысяч лье под водой».
Ребята приобщались к исследованиям океана, знакомились с работой Жака Ива Кусто
и других исследователей океана.
Последняя, четвертая, смена, которая начнется 6
августа, будет проходить с книгой «Путешествие к центру Земли». Задача этой
смены - заинтересовать детей геологической наукой.
Кинематограф и
«умные теплицы»
«Богатыри НеВы» - такое вот загадочное название у
видеофильма, который делается руками самих детей во время третьей смены, по
традиции, кинематографической. Как говорит Игорь Гуляев, этот фильм будет
посвящен битве Александра Невского на Чудском озере, которой в этом году исполняется
800 лет. Под руководством специалистов дети сами разрабатывают сценарий,
участвуют в мастер-классах, теоретических и практических играх. И, конечно же,
снимают фильм! А попутно знакомятся с историей России и личностью Александра
Невского.
По словам директора лагеря, за многие годы своего
существования «Маяк» накопил множество интересных творческих проектов и
программ, к которым каждый год добавляются новые. В 2021 году, под эгидой
Всероссийской экологической станции, в рамках государственной программы, на
территории лагеря «Маяк» заработала экологическая станция.
Новый кружок «Современная агроэкология» по праву можно
назвать уникальным, поскольку он основан на работе с робототехническим
комплексом НАУРОБО «Умная теплица».
«Умная теплица» - это совершенно новый
подход к оптимизации условий содержания растений. Устройство
обеспечивает внутреннее освещение в различных спектральных диапазонах, нагрев и
циркуляцию воздуха, полив грунта и проветривание. В лагере «Маяк» установлены
две такие теплицы. Ребята сами сажают растения в робототехнический комплекс,
настраивают освещение и циркуляцию, ухаживают за проростками и ведут постоянное
наблюдение за происходящим в теплицах.
Каждую смену в лагере «Маяк» проходит Всероссийский
тематический онлайн-урок Арктики, в котором принимают участие все отряды. На
связи с ребятами — специалисты, освещающие разные проблемы Арктики. На каждую
изучаемую тему ребята сами записывают видео и отправляют его на Всероссийскую
экологическую станцию.
Дети и деревья растут
вместе
Но и помимо «глобальных» тематических мероприятий, в
лагере «Маяк» есть, чем заняться каждому. На каждую смену составлен четкий план
творческих и спортивных мероприятий, включая приуроченные к знаковым датам и
праздникам. У каждого отряда расписан весь день: самые разнообразные кружки,
различные игры и развлечения - привычное и любимое дело для детей «Маяка».
Мастер-классы с детьми проводят и сами вожатые, у которых — свои разнообразные
творческие интересы.
Как видим, современный летний детский
лагерь — это абсолютно безопасно, интересно и познавательно.
- Летний лагерь — прекрасная альтернатива на каникулы,
гораздо более безопасная по сравнению с неорганизованным отдыхом, - говорит
Игорь Гуляев. - С учетом всех мер безопасности, лагерь представляет собой своего
рода надежную маленькую крепость, где ребенок может раскрыть свои таланты,
творческие способности, попробовать то, что в обычной жизни может и не
встретиться. Плюс — постоянное оздоровление, поскольку дети практически целый
день находятся на свежем воздухе. А это ведь Вырица — курортный район со своей
целительной атмосферой!
В июне 2020 года в лагере «Маяк», как раз накануне
открытия первой смены, побывал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Во время своего визита он посадил на лагерной аллее молодое
миндальное дерево. Деревце прижилось, а в лагере решили заложить прекрасную
традицию - в конце каждой смены высаживать миндальные деревья. Активное участие
в посадках принимают сами ребята, каждый раз загадывая желания, которые, как
они верят, обязательно сбудутся. Так они и растут вместе — дети и деревья,
набираясь сил для такой сложной, но прекрасной жизни.
Фото: группа ВКонтакте ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»