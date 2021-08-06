Детский лагерь «Маяк»: вокруг света за 80 дней!

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Маяк» в Вырице в этом году продолжает работать в особых условиях, связанных с общей эпидемической ситуацией. В конце третьей смены мы побывали в лагере и поговорили с директором «Маяка» Игорем Гуляевым о том, как проходит лагерная жизнь этим летом.

Постоянно на связи

Игорь Гуляев подчеркнул, что в лагере продолжаются все ограничения и рекомендации, принятые в прошлом году в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Действуют строгие правила обсервации, по которым, в частности, там не разрешается бывать посторонним. По нынешним правилам, дети с родителями не видятся на протяжении всей смены. Исключены даже передачи, но взрослым переживать из-за этого не стоит: питание в лагере отличное — шестиразовое и сбалансированное по всем правилам.

Несмотря на изоляцию, родители постоянно находятся в контакте с вожатыми. Также они могут поговорить со своими детьми по телефону - в определенное время. А увидеть их они могут в фоторепортажах, которые почти ежедневно в большом количестве выкладываются на сайт лагеря «Маяк» и на его страничку ВКонтакте.

Как говорит Игорь Гуляев, новые санитарные правила пошли только на пользу детям — даже самые беспечные малыши теперь не проходят мимо умывальника или санитайзера перед входом в столовую, например. А такие простые гигиенические навыки, как известно, закрепляются на всю жизнь. Помимо закрытых помещений, в лагере открыты несколько уличных площадок, чтобы большинство мероприятий, по возможности, проходили на открытом воздухе.

Как отметил Игорь Гуляев, если в прошлом году лагеря принимали 50 процентов от обычного количества детей, то в этом году это уже 75 процентов. В этом году в каждой смене «Маяка» — 180 детей. Среди них - в основном, дети работающих родителей и участники творческих и спортивных коллективов. Желающих отдохнуть в лагере «Маяк» много, и те, кто не успел попасть в смену, заносят в резервный список.

В четвертой смене, которая откроется в августе, в «Маяке» планируют открыть палаточный лагерь, и тогда здесь смогут принять на один отряд больше.

Под знаком Жюля Верна

Этот лагерь не зря называют не только оздоровительным, но и образовательным центром. Помимо физкультурно-оздоровительной, здесь реализуются сразу несколько образовательных программ — художественно-эстетическая, социально-педагогическая, информационно-технологическая и эколого-биологическая.

Как говорит директор лагеря, каждая смена в лагере — тематическая. Учитывая, что сейчас в России идет Год технологий, решили взять за основу творчество одного из самых «технологических» писателей-фантастов Жюля Верна.

Каждая смена «работает» с определенной книгой этого писателя. Главной в первую смену был роман «Таинственный остров». Ребята не только знакомились с этой книгой, но и узнавали о достижениях российской науки, о вкладе российских ученых в развитие мировой цивилизации, о том, над чем сейчас работают исследователи?

Вторая смена прошла под знаком книги «Вокруг света за 80 дней». Для детей это был замечательный повод, чтобы узнать, сколько интересного, таинственного, неизведанного и загадочного есть на нашей планете.

Главная книга третьей смены - «Двадцать тысяч лье под водой». Ребята приобщались к исследованиям океана, знакомились с работой Жака Ива Кусто и других исследователей океана.

Последняя, четвертая, смена, которая начнется 6 августа, будет проходить с книгой «Путешествие к центру Земли». Задача этой смены - заинтересовать детей геологической наукой.

Кинематограф и «умные теплицы»

«Богатыри НеВы» - такое вот загадочное название у видеофильма, который делается руками самих детей во время третьей смены, по традиции, кинематографической. Как говорит Игорь Гуляев, этот фильм будет посвящен битве Александра Невского на Чудском озере, которой в этом году исполняется 800 лет. Под руководством специалистов дети сами разрабатывают сценарий, участвуют в мастер-классах, теоретических и практических играх. И, конечно же, снимают фильм! А попутно знакомятся с историей России и личностью Александра Невского.

По словам директора лагеря, за многие годы своего существования «Маяк» накопил множество интересных творческих проектов и программ, к которым каждый год добавляются новые. В 2021 году, под эгидой Всероссийской экологической станции, в рамках государственной программы, на территории лагеря «Маяк» заработала экологическая станция.

Новый кружок «Современная агроэкология» по праву можно назвать уникальным, поскольку он основан на работе с робототехническим комплексом НАУРОБО «Умная теплица».

«Умная теплица» - это совершенно новый подход к оптимизации условий содержания растений. Устройство обеспечивает внутреннее освещение в различных спектральных диапазонах, нагрев и циркуляцию воздуха, полив грунта и проветривание. В лагере «Маяк» установлены две такие теплицы. Ребята сами сажают растения в робототехнический комплекс, настраивают освещение и циркуляцию, ухаживают за проростками и ведут постоянное наблюдение за происходящим в теплицах.

Каждую смену в лагере «Маяк» проходит Всероссийский тематический онлайн-урок Арктики, в котором принимают участие все отряды. На связи с ребятами — специалисты, освещающие разные проблемы Арктики. На каждую изучаемую тему ребята сами записывают видео и отправляют его на Всероссийскую экологическую станцию.

Дети и деревья растут вместе

Но и помимо «глобальных» тематических мероприятий, в лагере «Маяк» есть, чем заняться каждому. На каждую смену составлен четкий план творческих и спортивных мероприятий, включая приуроченные к знаковым датам и праздникам. У каждого отряда расписан весь день: самые разнообразные кружки, различные игры и развлечения - привычное и любимое дело для детей «Маяка». Мастер-классы с детьми проводят и сами вожатые, у которых — свои разнообразные творческие интересы.

Как видим, современный летний детский лагерь — это абсолютно безопасно, интересно и познавательно.

- Летний лагерь — прекрасная альтернатива на каникулы, гораздо более безопасная по сравнению с неорганизованным отдыхом, - говорит Игорь Гуляев. - С учетом всех мер безопасности, лагерь представляет собой своего рода надежную маленькую крепость, где ребенок может раскрыть свои таланты, творческие способности, попробовать то, что в обычной жизни может и не встретиться. Плюс — постоянное оздоровление, поскольку дети практически целый день находятся на свежем воздухе. А это ведь Вырица — курортный район со своей целительной атмосферой!

В июне 2020 года в лагере «Маяк», как раз накануне открытия первой смены, побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Во время своего визита он посадил на лагерной аллее молодое миндальное дерево. Деревце прижилось, а в лагере решили заложить прекрасную традицию - в конце каждой смены высаживать миндальные деревья. Активное участие в посадках принимают сами ребята, каждый раз загадывая желания, которые, как они верят, обязательно сбудутся. Так они и растут вместе — дети и деревья, набираясь сил для такой сложной, но прекрасной жизни.





Фото: группа ВКонтакте ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»