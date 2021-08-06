Новый учебный год на пороге

О ходе подготовки
образовательных организаций к новому учебному году рассказал председатель
областного комитета по образованию Сергей Тарасов. В Ленинградской области
работает 364 общеобразовательные школы, в них - 10793 учителя. В этом сентябре
в региональную систему образования придет еще 300 молодых педагогов. Общая
численность школьников в регионе составляет 180634 человека, из них почти 22
тысячи - первоклассники. К 1 сентября будет дополнительно создано 3629 мест в
детских садах, из них 972 места - для детей до 3 лет, то есть в ясельных
группах.
По данным комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области, в День знаний откроются
две новые школы: в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района и п.
Новогорелово Ломоносовского района. Всего же до конца года в области появится 6
новых школ, в том числе учреждения на 1175 мест в Мурино и на 1000 мест ― в
Кудрово. Кроме того, в этом году продолжается строительство и реконструкция
пяти общеобразовательных школ в Волховском, Кировском, Лодейнопольском,
Приозерском и Всеволожском районах. В настоящий момент в Ленинградской области
строятся 14 детских садов и еще шесть детских садов проходят реновацию. Таким
образом, после реновации для тысячи детей улучшится качество обучения.
Гатчинский
район: учебный год в цифрах
Количество образовательных
учреждений в Гатчинском районе остается прежним, а вот детей и в школу, и в
детский сад пойдет значительно больше. О том, как идет подготовка к 1 сентября,
доложила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Первого сентября 2021
года новый учебный год начинают 84 муниципальных образовательных учреждения.
Планируемая численность обучающихся в школах – 21,3 тысяч детей в 877 классах,
что на 1149 детей и на 36 классов больше, чем в прошлом учебном году. Из них
первоклассников на сегодняшний день – 2284 ребенка. Это уже на 113 детей
больше, чем в прошлом году.
В учреждениях
дополнительного образования планируют заниматься 21837 человек, что на 704
ребенка больше, чем в прошлом году.
В детские сады придет
10781 ребенок, что на 102 ребенка больше, чем в прошлом году. Впервые с 1
сентября в детский сад пойдут 1938 детей.
К 1 сентября организовано
75 дополнительных мест в детских садах на базе прошедших реновацию детских
садов № 22 в Гатчине и № 35 в Коммунаре.
К сожалению, в Гатчинском
районе сохраняется очередь в детский сад. После окончания комплектования
дошкольных групп к 1 сентября в районе в очереди в дошкольные учреждения стоит
646 детей, из них от 0 до 3 лет – 511 человек. Не обеспечены детскими садами
маленькие жители д. Малое Верево, п. Кобралово, Тайцы, Пудомяги, г. Коммунар и
Гатчина (центр и въезд). Детям, не
получившим место в желаемом детском саду, предоставляется место в другом
дошкольном учреждении или ежемесячная компенсация в размере 9500 рублей
согласно постановлению правительства Ленинградской области. В 2021 году
компенсацию получили 3 281 человек.
По-прежнему остается
острым вопрос с организацией обучения во вторую смену в трех школах Гатчины – №
1, 7 и 9. С 1 сентября во вторую смену будут обучаться 389 человек.
Готовность
№1
В настоящее время идет
приемка образовательных учреждений к новому учебному году. К 20 июля комиссией,
включая сотрудников Пожнадзора, было обследовано 37 образовательных учреждений.
И по этим учреждениям замечаний нет. В остальных идут ремонтные работы. Их
приемка пройдет по графику.
В 2021 году на подготовку
образовательных учреждений к новому учебному году было предусмотрено 445,6 млн
рублей консолидированного бюджета. Из них на ремонтные работы – 187,5 млн
рублей, на мероприятия программы «Реновация» - 130,9 млн рублей, на реализацию
мероприятий нацпроекта «Образование» - 58,8 млн рублей, на создание доступной
среды – 4,5 млн рублей, на мероприятия по обеспечению антитеррористической
безопасности – 10 млн рублей, на противопожарные мероприятия – 10,4 млн рублей,
на укрепление материально-технической базы – 15,6 млн рублей, на приобретение
автобусов для школ и учреждений дополнительного образования – 12,4 млн рублей.
На приобретение учебного
оборудования к началу нового учебного года выделяется еще 365,7 млн рублей.
В школах будет
организовано питание детей. На эти цели предусмотрено 156,1 млн рублей. Все
ученики 1-4 класса (9014 человек) и льготники (1784 человек) в 2020-2021
учебном году будут питаться бесплатно. В детских садах на питание предусмотрено
239,6 млн рублей для 10781 ребенка.
Нацпроекты
в гатчинском образовании
В 2021 году на территории
района реализуются федеральные проекты в рамках нацпроекта «Образование».
Создаются три Центра образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» - в Никольской, Вырицкой и Пудостьской школе. Идет
ремонт спортивных залов в трех школах- Вырицкой, Дружногорской и Коммунарской
школе №2. В Гатчинском районе создается филиал центра выявления и поддержки
одаренных детей «Интеллект». На базе Пудостьской школы проводится внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды.
В рамках областной
программы «Современное образование Ленинградской области» идет ремонт
спортивных площадок трех школ - Гатчинской начальной школы № 5, Войсковицкой
школы № 1 и Лукашевской школы.
Проводятся работы по
обеспечению безопасности учреждений образования. До 1 сентября тревожные кнопки
будут выведены на пульт Росгвардии во всех школах.
Продолжается
реновация
На сегодняшний день в
Гатчинском районе нет строящихся образовательных учреждений, а вот в программе
«Реновация школ» участвует три школы.
Как сообщила Людмила
Нещадим, по ремонтным работам в Войсковицкой школе № 1 в результате электронных
процедур был заключен контракт с ООО «Маяк» на 95,4 млн рублей. До конца 2020
года был выполнен ремонт всех инженерных систем школы и ремонт первого этажа.
Средства, выделенные на 2020 год, освоены полностью. В 2021 году работы идут
согласно графику работ. Окончание работ по контракту – 15 августа, и опасений
срыва сроков контракта нет. Параллельно проводятся мероприятия по закупке
оборудования в рамках программы. Образовательный процесс начнется в школе с 1
сентября.
В Лукашевской школе по
итогам электронных процедур был заключен договор на ремонтные работы с АО
«Ремспецтех» на сумму 36,2 млн рублей. Срок окончания работ по контракту – 30
июня 2021 года, срок действия контракта – до 31 декабря 2021 года. Работы
ведутся с отставанием. Подрядчику было направлено уведомление о нарушении
сроков проведения работ и предупреждение о начислении пени и штрафов за каждый
день просрочки.
Сейчас ремонт в
Лукашевской школе продолжает новый субподрядчик, который в том числе исправляет
недоделки, допущенные в предыдущие этапы работ. Ежедневно на объекте работает
до 60 рабочих. Качество работ контролируется также ежедневно.
Наступает долгожданный
ремонт в старейшей школе Гатчинского района – Гатчинской школе №4. По
результатам электронных процедур заключен муниципальный контракт на выполнение
работ с ООО «Ресстрой», стоимость контракта - почти 440 млн рублей. Срок
окончания работ - не позднее 30 ноября 2023 года.
Комитетом образования
проработан вопрос об организации образовательного процесса школы на срок
ремонта, проведена встреча со школьным родительским комитетом и с
председателями классных родительских комитетов, прорабатывается вопрос подвоза
детей. Педагогический коллектив готов с 1 сентября приступить к
образовательному процессу на новых местах.
Заместитель председателя
правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного
наследия Владимир Цой поблагодарил администрацию Гатчины за огромную работу по
подготовке к реновации исторических зданий школы №4 и поставил в пример
коллегам.
- Реновация школы №4 -
это очень важный пример для Ленинградской области. Школа №4 является объектом
культурного наследия, находящимся буквально на границе Приоратского парка –
объекта ЮНЕСКО. Я неоднократно слышал мнения коллег, что это сделать
невозможно. Но это сделано – школа под муниципальным контрактом. Я знаю, что в
Ленинградской области такая школа не одна. Коллеги, не бойтесь реновации
исторических зданий – мы будем вам помогать. Людмила Николаевна, вам мое
почтение и уважение, как руководителю, - сказал Владимир Цой, обращаясь к главе
администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим.
Губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко отметил, что на сегодняшний день в реновации находится 17
школ в 15 муниципальных образованиях. Таким образом, после реновации улучшится
качество обучения 8 тысяч детей.
Также он подчеркнул, что
город Гатчина нуждается в новых школах.
- Нам нужно обязательно
уходить от второй смены, снимать перегруженность ряда школ Гатчины. Конечно,
нужна школа в микрорайоне IQ, нужны школы и на Аэродроме, и на въезде в
Гатчину, - заявил Александр Дрозденко и еще раз подчеркнул важность поручения,
которое он дал профильным комитетам, о подготовке отдельной программы по
проектированию строительства новых школ в городе Гатчине.
На фото: Обновленные
классы Войсковицкой школы №1 примут детей 1 сентября