Новый учебный год на пороге

О ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году рассказал председатель областного комитета по образованию Сергей Тарасов. В Ленинградской области работает 364 общеобразовательные школы, в них - 10793 учителя. В этом сентябре в региональную систему образования придет еще 300 молодых педагогов. Общая численность школьников в регионе составляет 180634 человека, из них почти 22 тысячи - первоклассники. К 1 сентября будет дополнительно создано 3629 мест в детских садах, из них 972 места - для детей до 3 лет, то есть в ясельных группах.

По данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, в День знаний откроются две новые школы: в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района и п. Новогорелово Ломоносовского района. Всего же до конца года в области появится 6 новых школ, в том числе учреждения на 1175 мест в Мурино и на 1000 мест ― в Кудрово. Кроме того, в этом году продолжается строительство и реконструкция пяти общеобразовательных школ в Волховском, Кировском, Лодейнопольском, Приозерском и Всеволожском районах. В настоящий момент в Ленинградской области строятся 14 детских садов и еще шесть детских садов проходят реновацию. Таким образом, после реновации для тысячи детей улучшится качество обучения.

Гатчинский район: учебный год в цифрах

Количество образовательных учреждений в Гатчинском районе остается прежним, а вот детей и в школу, и в детский сад пойдет значительно больше. О том, как идет подготовка к 1 сентября, доложила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Первого сентября 2021 года новый учебный год начинают 84 муниципальных образовательных учреждения. Планируемая численность обучающихся в школах – 21,3 тысяч детей в 877 классах, что на 1149 детей и на 36 классов больше, чем в прошлом учебном году. Из них первоклассников на сегодняшний день – 2284 ребенка. Это уже на 113 детей больше, чем в прошлом году.

В учреждениях дополнительного образования планируют заниматься 21837 человек, что на 704 ребенка больше, чем в прошлом году.

В детские сады придет 10781 ребенок, что на 102 ребенка больше, чем в прошлом году. Впервые с 1 сентября в детский сад пойдут 1938 детей.

К 1 сентября организовано 75 дополнительных мест в детских садах на базе прошедших реновацию детских садов № 22 в Гатчине и № 35 в Коммунаре.

К сожалению, в Гатчинском районе сохраняется очередь в детский сад. После окончания комплектования дошкольных групп к 1 сентября в районе в очереди в дошкольные учреждения стоит 646 детей, из них от 0 до 3 лет – 511 человек. Не обеспечены детскими садами маленькие жители д. Малое Верево, п. Кобралово, Тайцы, Пудомяги, г. Коммунар и Гатчина (центр и въезд). Детям, не получившим место в желаемом детском саду, предоставляется место в другом дошкольном учреждении или ежемесячная компенсация в размере 9500 рублей согласно постановлению правительства Ленинградской области. В 2021 году компенсацию получили 3 281 человек.

По-прежнему остается острым вопрос с организацией обучения во вторую смену в трех школах Гатчины – № 1, 7 и 9. С 1 сентября во вторую смену будут обучаться 389 человек.

Готовность №1

В настоящее время идет приемка образовательных учреждений к новому учебному году. К 20 июля комиссией, включая сотрудников Пожнадзора, было обследовано 37 образовательных учреждений. И по этим учреждениям замечаний нет. В остальных идут ремонтные работы. Их приемка пройдет по графику.

В 2021 году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было предусмотрено 445,6 млн рублей консолидированного бюджета. Из них на ремонтные работы – 187,5 млн рублей, на мероприятия программы «Реновация» - 130,9 млн рублей, на реализацию мероприятий нацпроекта «Образование» - 58,8 млн рублей, на создание доступной среды – 4,5 млн рублей, на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности – 10 млн рублей, на противопожарные мероприятия – 10,4 млн рублей, на укрепление материально-технической базы – 15,6 млн рублей, на приобретение автобусов для школ и учреждений дополнительного образования – 12,4 млн рублей.

На приобретение учебного оборудования к началу нового учебного года выделяется еще 365,7 млн рублей.

В школах будет организовано питание детей. На эти цели предусмотрено 156,1 млн рублей. Все ученики 1-4 класса (9014 человек) и льготники (1784 человек) в 2020-2021 учебном году будут питаться бесплатно. В детских садах на питание предусмотрено 239,6 млн рублей для 10781 ребенка.

Нацпроекты в гатчинском образовании

В 2021 году на территории района реализуются федеральные проекты в рамках нацпроекта «Образование». Создаются три Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» - в Никольской, Вырицкой и Пудостьской школе. Идет ремонт спортивных залов в трех школах- Вырицкой, Дружногорской и Коммунарской школе №2. В Гатчинском районе создается филиал центра выявления и поддержки одаренных детей «Интеллект». На базе Пудостьской школы проводится внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.

В рамках областной программы «Современное образование Ленинградской области» идет ремонт спортивных площадок трех школ - Гатчинской начальной школы № 5, Войсковицкой школы № 1 и Лукашевской школы.

Проводятся работы по обеспечению безопасности учреждений образования. До 1 сентября тревожные кнопки будут выведены на пульт Росгвардии во всех школах.

Продолжается реновация

На сегодняшний день в Гатчинском районе нет строящихся образовательных учреждений, а вот в программе «Реновация школ» участвует три школы.

Как сообщила Людмила Нещадим, по ремонтным работам в Войсковицкой школе № 1 в результате электронных процедур был заключен контракт с ООО «Маяк» на 95,4 млн рублей. До конца 2020 года был выполнен ремонт всех инженерных систем школы и ремонт первого этажа. Средства, выделенные на 2020 год, освоены полностью. В 2021 году работы идут согласно графику работ. Окончание работ по контракту – 15 августа, и опасений срыва сроков контракта нет. Параллельно проводятся мероприятия по закупке оборудования в рамках программы. Образовательный процесс начнется в школе с 1 сентября.

В Лукашевской школе по итогам электронных процедур был заключен договор на ремонтные работы с АО «Ремспецтех» на сумму 36,2 млн рублей. Срок окончания работ по контракту – 30 июня 2021 года, срок действия контракта – до 31 декабря 2021 года. Работы ведутся с отставанием. Подрядчику было направлено уведомление о нарушении сроков проведения работ и предупреждение о начислении пени и штрафов за каждый день просрочки.

Сейчас ремонт в Лукашевской школе продолжает новый субподрядчик, который в том числе исправляет недоделки, допущенные в предыдущие этапы работ. Ежедневно на объекте работает до 60 рабочих. Качество работ контролируется также ежедневно.

Наступает долгожданный ремонт в старейшей школе Гатчинского района – Гатчинской школе №4. По результатам электронных процедур заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «Ресстрой», стоимость контракта - почти 440 млн рублей. Срок окончания работ - не позднее 30 ноября 2023 года.

Комитетом образования проработан вопрос об организации образовательного процесса школы на срок ремонта, проведена встреча со школьным родительским комитетом и с председателями классных родительских комитетов, прорабатывается вопрос подвоза детей. Педагогический коллектив готов с 1 сентября приступить к образовательному процессу на новых местах.

Заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой поблагодарил администрацию Гатчины за огромную работу по подготовке к реновации исторических зданий школы №4 и поставил в пример коллегам.

- Реновация школы №4 - это очень важный пример для Ленинградской области. Школа №4 является объектом культурного наследия, находящимся буквально на границе Приоратского парка – объекта ЮНЕСКО. Я неоднократно слышал мнения коллег, что это сделать невозможно. Но это сделано – школа под муниципальным контрактом. Я знаю, что в Ленинградской области такая школа не одна. Коллеги, не бойтесь реновации исторических зданий – мы будем вам помогать. Людмила Николаевна, вам мое почтение и уважение, как руководителю, - сказал Владимир Цой, обращаясь к главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что на сегодняшний день в реновации находится 17 школ в 15 муниципальных образованиях. Таким образом, после реновации улучшится качество обучения 8 тысяч детей.

Также он подчеркнул, что город Гатчина нуждается в новых школах.

- Нам нужно обязательно уходить от второй смены, снимать перегруженность ряда школ Гатчины. Конечно, нужна школа в микрорайоне IQ, нужны школы и на Аэродроме, и на въезде в Гатчину, - заявил Александр Дрозденко и еще раз подчеркнул важность поручения, которое он дал профильным комитетам, о подготовке отдельной программы по проектированию строительства новых школ в городе Гатчине.





На фото: Обновленные классы Войсковицкой школы №1 примут детей 1 сентября