Как подчеркивает председатель Ленинградского областного филиала союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Михаил Михайличенко, новый порядок аккредитации представителей СМИ на избирательных участках для освещения выборов полностью соответствует Закону РФ «О средствах массовой информации».

- Что очень важно - наконец-то предпринята попытка избавить избирательные участки от тех, кто получает редакционные «корочки» за день до выборов, и главной целью которых было создание фейков и устраивание скандалов. Такие случаи, в прошлом, имели место, бросая тень на работу всех корреспондентов и дискредитируя нашу профессию. Заслуживает одобрение и то, что в новом порядке аккредитации четко прописаны и значительно расширены права представителей СМИ, задача которых - объективное освещение хода голосования. Чего греха таить - бывали случаи, когда сотрудники даже весьма уважаемых изданий считали возможным вмешиваться в процесс голосования, примеряя на себя тогу наблюдателя. Но задачи у нас разные: журналисты освещают, а официальные наблюдатели - наблюдают. Конечно, не исключено, что кто-то из наших коллег, или из тех, кто считает себя таковым, попытаются нарушить прописанные в порядке правила, но тогда пусть, как говорится, пеняют на себя - лишение их аккредитации закономерно и не вызовет сочувствия в журналистском цеху, - считает Михаил Михайличенко.