Как
подчеркивает председатель Ленинградского областного филиала союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Михаил Михайличенко, новый порядок
аккредитации представителей СМИ на избирательных участках для освещения выборов
полностью соответствует Закону РФ «О средствах массовой информации».
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Что очень важно - наконец-то предпринята попытка избавить избирательные участки
от тех, кто получает редакционные «корочки» за день до выборов, и главной целью
которых было создание фейков и устраивание скандалов. Такие случаи, в прошлом,
имели место, бросая тень на работу всех корреспондентов и дискредитируя нашу
профессию. Заслуживает одобрение и то, что в новом порядке аккредитации четко
прописаны и значительно расширены права представителей СМИ, задача которых -
объективное освещение хода голосования. Чего греха таить - бывали случаи, когда
сотрудники даже весьма уважаемых изданий считали возможным вмешиваться в
процесс голосования, примеряя на себя тогу наблюдателя. Но задачи у нас разные:
журналисты освещают, а официальные наблюдатели - наблюдают. Конечно, не
исключено, что кто-то из наших коллег, или из тех, кто считает себя таковым,
попытаются нарушить прописанные в порядке правила, но тогда пусть, как
говорится, пеняют на себя - лишение их аккредитации закономерно и не вызовет
сочувствия в журналистском цеху, - считает Михаил Михайличенко.