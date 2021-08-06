«Сердце» — для ленинградских детей

«Сердце» — первый и
единственный в Ленинградской области центр комплексной семейной реабилитации с
ведущим методом «иппотерапия». Также для детей здесь регулярно проходят
творческие вечера, работают музыкальная гостиная и арт-терапевтическая
мастерская, проводятся праздники.
«Все начиналось семь лет
назад с маленького семейного клуба Миши и Светы Лытко, которые оказались
неравнодушными людьми, которые решили не только развивать конный спорт, но и
иппотерапию. И сегодня этот клуб вырос до межрегионального центра, где
разрабатываются уникальные реабилитационные методики, которые будут
тиражироваться на всю Россию. Я очень благодарен президенту Владимиру Путину,
который поддержал наш проект после обращения Общероссийского народного фронта»,
- рассказал глава региона.
Большинство
реабилитационных программ центра будут проходить на бесплатной основе за счет средств
президентского гранта и других социально-направленных региональных
программ. Как пояснил глава региона,
ежегодно комитет по соцзащите выделяет средства на иппотерапию, в этом году
выделено 3,5 млн рублей.
Для детей в центре
работают кабинет ЛФК неврологи, психотерапевты, логопеды, массажисты,
дефектологи, психолог, а для родителей — проводятся психологические тренинги и
занятия релаксотерапией.
Вместе с открытием центра
«Сердце» сегодня здесь в восьмой раз проходит областной фестиваль равных возможностей
«Лето в Новополье». Организаторами мероприятия являются Дом народного
творчества Ленинградской области и региональный комитет по физической культуре
и спорту — они проведут для ребят конноспортивные состязания, творческие
мастер-классы, анимационную программу и красочное шоу мыльных пузырей.