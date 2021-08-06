«Сердце» — для ленинградских детей

«Сердце» — первый и единственный в Ленинградской области центр комплексной семейной реабилитации с ведущим методом «иппотерапия». Также для детей здесь регулярно проходят творческие вечера, работают музыкальная гостиная и арт-терапевтическая мастерская, проводятся праздники.

«Все начиналось семь лет назад с маленького семейного клуба Миши и Светы Лытко, которые оказались неравнодушными людьми, которые решили не только развивать конный спорт, но и иппотерапию. И сегодня этот клуб вырос до межрегионального центра, где разрабатываются уникальные реабилитационные методики, которые будут тиражироваться на всю Россию. Я очень благодарен президенту Владимиру Путину, который поддержал наш проект после обращения Общероссийского народного фронта», - рассказал глава региона.

Большинство реабилитационных программ центра будут проходить на бесплатной основе за счет средств президентского гранта и других социально-направленных региональных программ. Как пояснил глава региона, ежегодно комитет по соцзащите выделяет средства на иппотерапию, в этом году выделено 3,5 млн рублей.

Для детей в центре работают кабинет ЛФК неврологи, психотерапевты, логопеды, массажисты, дефектологи, психолог, а для родителей — проводятся психологические тренинги и занятия релаксотерапией.

Вместе с открытием центра «Сердце» сегодня здесь в восьмой раз проходит областной фестиваль равных возможностей «Лето в Новополье». Организаторами мероприятия являются Дом народного творчества Ленинградской области и региональный комитет по физической культуре и спорту — они проведут для ребят конноспортивные состязания, творческие мастер-классы, анимационную программу и красочное шоу мыльных пузырей.