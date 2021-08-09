По Ленинградской области – на велосипеде

Участники проехали 35 километров через
Лампово, Сиверский и Вырицу. Кроме физической нагрузки велосипедисты могли насладиться
уникальными природными ландшафтами и достопримечательностями Ленинградской
области. Самые известные из них: старообрядческая церковь Николы Чудотворца в
деревне Лампово, имение Витгенштейна в Дружноселье и усадьба Елисеевых в
Белогорке. Любители активного отдыха пересекли каскад ГЭС на реке Оредеж:
Сиверскую, Белогорскую и Вырицкую гидроэлектростанции и обнажения девонских
песчаников на реке Оредеж.
Велопробег проходит при финансовой
поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области.