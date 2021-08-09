По Ленинградской области – на велосипеде

Участники проехали 35 километров через Лампово, Сиверский и Вырицу. Кроме физической нагрузки велосипедисты могли насладиться уникальными природными ландшафтами и достопримечательностями Ленинградской области. Самые известные из них: старообрядческая церковь Николы Чудотворца в деревне Лампово, имение Витгенштейна в Дружноселье и усадьба Елисеевых в Белогорке. Любители активного отдыха пересекли каскад ГЭС на реке Оредеж: Сиверскую, Белогорскую и Вырицкую гидроэлектростанции и обнажения девонских песчаников на реке Оредеж.

Велопробег проходит при финансовой поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области.