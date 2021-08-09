В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции изъята крупная партия синтетического психостимулятора

В
Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, у станции Сосновая поляна
выявлен 27-летний уроженец ближнего зарубежья.
В результате личного досмотра у
злоумышленника обнаружены и изъяты 30 свертков с кристаллическим веществом
белого цвета, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО. Подозреваемый хранил
запрещенные вещества в наружном кармане брюк.
Согласно заключению
экспертно-криминалистического исследования, изъятое вещество оказалось
амфетамином, общей массой более 60 грамм, что является крупным размером.
Стражами магистралей установлено, что
«кладмен» приобретал синтетический стимулятор через информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» с целью дальнейшей перепродажи путем закладок на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Следователем Следственного отдела
Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте в
отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка психотропных веществ в крупном
размере».
Санкция указанной статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Проводятся дальнейшие следственные и
оперативно-розыскные мероприятия.
В настоящее время фигуранту избрана мера
пресечения в виде ареста в рамках статьи 91 УПК РФ.