В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции изъята крупная партия синтетического психостимулятора

В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, у станции Сосновая поляна выявлен 27-летний уроженец ближнего зарубежья.

В результате личного досмотра у злоумышленника обнаружены и изъяты 30 свертков с кристаллическим веществом белого цвета, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО. Подозреваемый хранил запрещенные вещества в наружном кармане брюк.

Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования, изъятое вещество оказалось амфетамином, общей массой более 60 грамм, что является крупным размером.

Стражами магистралей установлено, что «кладмен» приобретал синтетический стимулятор через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с целью дальнейшей перепродажи путем закладок на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Следователем Следственного отдела Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка психотропных веществ в крупном размере».

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста в рамках статьи 91 УПК РФ.