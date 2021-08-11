Народный мост отремонтировали в Мельнице

Напомним, весной текущего
года члены общественного совета деревни Мельница подняли вопрос о необходимости
ремонта пешеходного моста, который давно пришел в негодность. Идею поддержали
руководители Кобринского поселения Наталия Деминенко и Вячеслав Федорченко, а
также депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.
Свой посильный вклад в копилку «на мост» сделали местные жители.
В результате, за два
выходных дня рабочие укрепили основание моста сваями с обвязкой швеллером,
обустроили металлический сход, установили поручни на спусках с моста с обеих
сторон, покрасили поручни и перила.
Контроль над ходом работ
на протяжении всех выходных осуществляли сотрудники администрации Кобринского
поселения и местные активисты.
- Благодарю всех
односельчан, которые принимали участие в этом добром деле, - сказал Вячеслав
Федорченко.
Фото администрации Кобринского
поселения