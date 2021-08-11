Народный мост отремонтировали в Мельнице

Напомним, весной текущего года члены общественного совета деревни Мельница подняли вопрос о необходимости ремонта пешеходного моста, который давно пришел в негодность. Идею поддержали руководители Кобринского поселения Наталия Деминенко и Вячеслав Федорченко, а также депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Свой посильный вклад в копилку «на мост» сделали местные жители.

В результате, за два выходных дня рабочие укрепили основание моста сваями с обвязкой швеллером, обустроили металлический сход, установили поручни на спусках с моста с обеих сторон, покрасили поручни и перила.

Контроль над ходом работ на протяжении всех выходных осуществляли сотрудники администрации Кобринского поселения и местные активисты.

- Благодарю всех односельчан, которые принимали участие в этом добром деле, - сказал Вячеслав Федорченко.





Фото администрации Кобринского поселения