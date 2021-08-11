Рабочий бюро ритуальных услуг – хулиган на кадиллаке

5-го августа в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району обратился житель Петербурга. На
Красносельском шоссе в Гатчине он стал участником ДТП на служебной машине марки
«Шкода Октавиа». Столкновение произошло с кадиллаком. Кто был виноват, история
умалчивает, но из кадиллака вышли двое с битой и нанесли множество ударов по
шкоде. Разбили в машине стекла.
В тот же день за
совершение данного преступления полицейские задержали в Тайцах на ул.
Островского 33-летнего Александра С., уроженца Еревана, зарегистрированного в
Павловске, проживающего в Тайцах и работающего в бюро ритуальных услуг рабочим.
По факту хулиганства,
совершенного группой лиц с применением оружия, возбуждено уголовное дело.
Гражданин С. помещен в изолятор временного содержания.