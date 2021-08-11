В Ленинградской области оформят визы в МФЦ

Для оказания комплекса визовых услуг ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» и ООО «Миграционный альянс» подписали договор о сотрудничестве.

Через многофункциональный центр можно будет подать документы на оформление виз в различные страны, включая страны Шенгенской зоны. Кроме того, здесь же будут предоставляться дополнительные услуги по страхованию граждан, выезжающих за границу, и переводу документов. Пакет документов для получения виз в разные страны различен, также различна процедура и сроки получения визы.

Ранее для получения виз жителям области нужно было обращаться в консульские службы, расположенные, как правило, на большом расстоянии от места проживания. С введением в МФЦ визовых услуг заявителям достаточно будет обратиться в ближайший центр «Мои документы», чтобы подать и получить готовые визы в режиме «единого окна».

Сеть МФЦ в Ленинградской области включает 37 центров «Мои Документы», 5 бизнес-офисами для обслуживания предпринимателей, работает специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в многофункциональных центрах области быстро и с комфортом можно получить 600 государственных и муниципальных услуг.

Напомним, в соответствии с установленными в регионе ограничениями, в многофункциональных центрах в районах «красной» и «желтой» зоны предоставляется полный перечень услуг без предварительной записи ― при наличии документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, без него – по предварительной записи. При посещении центров использование маски обязательно. Записаться можно по телефонам филиалов МФЦ, на сайте mfc47.ru или на региональном портале gu.lenobl.ru.