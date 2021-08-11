В Ленинградской области оформят визы в МФЦ

Для оказания комплекса
визовых услуг ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» и ООО «Миграционный альянс»
подписали договор о сотрудничестве.
Через многофункциональный
центр можно будет подать документы на оформление виз в различные страны,
включая страны Шенгенской зоны. Кроме того, здесь же будут предоставляться
дополнительные услуги по страхованию граждан, выезжающих за границу, и переводу
документов. Пакет документов для получения виз в разные страны различен, также
различна процедура и сроки получения визы.
Ранее для получения виз
жителям области нужно было обращаться в консульские службы, расположенные, как
правило, на большом расстоянии от места проживания. С введением в МФЦ визовых
услуг заявителям достаточно будет обратиться в ближайший центр «Мои документы»,
чтобы подать и получить готовые визы в режиме «единого окна».
Сеть МФЦ в Ленинградской
области включает 37 центров «Мои Документы», 5 бизнес-офисами для обслуживания
предпринимателей, работает специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Сегодня в многофункциональных центрах области быстро и с комфортом
можно получить 600 государственных и муниципальных услуг.
Напомним, в соответствии
с установленными в регионе ограничениями, в многофункциональных центрах в
районах «красной» и «желтой» зоны предоставляется полный перечень услуг без
предварительной записи ― при наличии документа, подтверждающего прохождение
полного курса вакцинации от COVID-19, без него – по предварительной записи. При
посещении центров использование маски обязательно. Записаться можно по
телефонам филиалов МФЦ, на сайте mfc47.ru или на региональном портале
gu.lenobl.ru.