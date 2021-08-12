Кому навредило жаркое лето?

В среду, 4 августа, стало известно, что по итогам
встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с руководителями
сельхозпредприятий, было принято решение не применять штрафные санкции к
получающим субсидии хозяйствам из-за невыполнения производственного плана по
погодным условиям. Действительно ли долгожданное лето настолько негативно
повлияло на аграриев, мы узнали у генерального директора АО «Гатчинское»
Александра Лебедева.
Сельскохозяйственное предприятие, территория
которого охватывает порядка 3,5 тысяч гектар, занимается молочным и мясным
животноводством, а также растениеводством для собственных нужд, продажей
фуражного зерна.
Проблемы начались еще весной текущего года, когда
посевная проходила во время дождей и при низких температурах. По словам
Александра Лебедева, на полях успели засеять все, что требовалось, но качество
посева пострадало, и некоторые травы и зерновые не успели созреть вовремя.
Аномально высокие температуры в летний период
привели к большим затратам на закупку вентиляторов для коровников и, как
следствие, на электроэнергию и водоснабжение. Для коров постоянно устраивали
водные процедуры, меняли рацион питания – вводили добавки для снижения
теплового стресса.
В результате, надои молока снизились, сама молочная
продукция просела по содержанию белка, жиров и своей сортности. Стресс,
перенесенный животными, сказался на воспроизводстве потомства. Данная проблема
не решится даже за один год.
- Выражаю большую благодарность сотрудникам
предприятия, которые проделали колоссальную работу для сохранения здоровья
животных, - сказал Александр Лебедев.
Что касается растениеводства, то здесь ситуация не
намного лучше. Если первый укос травы еще удалось осуществить, то второго укоса
не было из-за того, что все травы сгорели на солнце. После недавних осадков на
предприятии надеются сделать третий укос, чтобы обеспечить кормом свое
поголовье. И даже в случае удачного стечения обстоятельств вызывает опасение
его качество. Если оно будет низким, то корма придется закупать. А это – новые
затраты и удар по бюджету предприятия.
- Уже сегодня мы должны готовиться к следующему
лету, если оно будет таким же жарким. Нужно докупать вентиляторы, обустраивать
еще больше точек поения, - сказал Александр Лебедев.
На встрече с главой региона Александром Дрозденко
представители отрасли АПК рассказали, что объективно не справятся с теми
цифрами и показателями, которые были заявлены изначально. Губернатор дал
поручение финансовому блоку внести изменения в порядки предоставления субсидий.
Эти меры позволят минимизировать финансовую нагрузку на хозяйства.
Александр Лебедев отметил не менее важную проблему
для сельхозтоваропроизводителей в области молочного животноводства – закупочная
цена на молоко, которая осталась на прежнем уровне. При этом, на полках в
магазинах молоко продолжает дорожать. Производители списывают это на возросшую
цену на упаковку, логистику и прочие аспекты.
- Сегодня наше молоко марки Valio Супер Элит
покупают по цене 30 рублей за литр, а продают более чем за 100 рублей за литр.
В сложившихся условиях нам придется не просто. Если упадет качество и объемы
молока, то на полках в магазинах его объем снизится, а значит, в Ленинградскую
область повезут молоко из других регионов. У нас в области молоко самого
высокого качества по России, и не хотелось бы терять этот уровень, - отметил
Александр Лебедев.
Глава АО «Гатчинское» также встречался с депутатами
Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Коняевым и Татьяной
Бездетко с просьбой обратить внимание на проблемы, возникшие в агропромышленном
комплексе региона, особенно – в самой его трудоемкой и рискованной части –
молочном животноводстве.
- Мы ждем помощи от парламента. Надеюсь, что
следующий состав депутатского корпуса будет особо ориентирован на помощь
аграриям, - добавил Александр Лебедев.
Фото предоставлено АО «Гатчинское»