Кому навредило жаркое лето?

В среду, 4 августа, стало известно, что по итогам встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с руководителями сельхозпредприятий, было принято решение не применять штрафные санкции к получающим субсидии хозяйствам из-за невыполнения производственного плана по погодным условиям. Действительно ли долгожданное лето настолько негативно повлияло на аграриев, мы узнали у генерального директора АО «Гатчинское» Александра Лебедева.

Сельскохозяйственное предприятие, территория которого охватывает порядка 3,5 тысяч гектар, занимается молочным и мясным животноводством, а также растениеводством для собственных нужд, продажей фуражного зерна.

Проблемы начались еще весной текущего года, когда посевная проходила во время дождей и при низких температурах. По словам Александра Лебедева, на полях успели засеять все, что требовалось, но качество посева пострадало, и некоторые травы и зерновые не успели созреть вовремя.

Аномально высокие температуры в летний период привели к большим затратам на закупку вентиляторов для коровников и, как следствие, на электроэнергию и водоснабжение. Для коров постоянно устраивали водные процедуры, меняли рацион питания – вводили добавки для снижения теплового стресса.

В результате, надои молока снизились, сама молочная продукция просела по содержанию белка, жиров и своей сортности. Стресс, перенесенный животными, сказался на воспроизводстве потомства. Данная проблема не решится даже за один год.

- Выражаю большую благодарность сотрудникам предприятия, которые проделали колоссальную работу для сохранения здоровья животных, - сказал Александр Лебедев.

Что касается растениеводства, то здесь ситуация не намного лучше. Если первый укос травы еще удалось осуществить, то второго укоса не было из-за того, что все травы сгорели на солнце. После недавних осадков на предприятии надеются сделать третий укос, чтобы обеспечить кормом свое поголовье. И даже в случае удачного стечения обстоятельств вызывает опасение его качество. Если оно будет низким, то корма придется закупать. А это – новые затраты и удар по бюджету предприятия.

- Уже сегодня мы должны готовиться к следующему лету, если оно будет таким же жарким. Нужно докупать вентиляторы, обустраивать еще больше точек поения, - сказал Александр Лебедев.

На встрече с главой региона Александром Дрозденко представители отрасли АПК рассказали, что объективно не справятся с теми цифрами и показателями, которые были заявлены изначально. Губернатор дал поручение финансовому блоку внести изменения в порядки предоставления субсидий. Эти меры позволят минимизировать финансовую нагрузку на хозяйства.

Александр Лебедев отметил не менее важную проблему для сельхозтоваропроизводителей в области молочного животноводства – закупочная цена на молоко, которая осталась на прежнем уровне. При этом, на полках в магазинах молоко продолжает дорожать. Производители списывают это на возросшую цену на упаковку, логистику и прочие аспекты.

- Сегодня наше молоко марки Valio Супер Элит покупают по цене 30 рублей за литр, а продают более чем за 100 рублей за литр. В сложившихся условиях нам придется не просто. Если упадет качество и объемы молока, то на полках в магазинах его объем снизится, а значит, в Ленинградскую область повезут молоко из других регионов. У нас в области молоко самого высокого качества по России, и не хотелось бы терять этот уровень, - отметил Александр Лебедев.

Глава АО «Гатчинское» также встречался с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Коняевым и Татьяной Бездетко с просьбой обратить внимание на проблемы, возникшие в агропромышленном комплексе региона, особенно – в самой его трудоемкой и рискованной части – молочном животноводстве.

- Мы ждем помощи от парламента. Надеюсь, что следующий состав депутатского корпуса будет особо ориентирован на помощь аграриям, - добавил Александр Лебедев.





Фото предоставлено АО «Гатчинское»