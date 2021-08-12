Музей истории военной авиации выходит под открытое небо

Как правило, праздничные мероприятия, в которых принимают участие военные летчики, проходят в День Воздушного Флота России - в третье воскресенье августа. В этом году - 15 августа. И к этой дате в Гатчине на площадке у музея истории военной авиации планируют установить вертолет Ка-26. Это - советский многоцелевой вертолет с двумя поршневыми двигателями, разработанный в ОКБ Камова.

Важно отметить, что Ка-26 был первым советским вертолетом, который сертифицирован по американским нормам летной годности. Всего было построено 816 вертолетов, в том числе 257 поставлено в 14 государств и стран мира. Летательный аппарат в основном применялся в гражданских целях, однако, также использовался ВВС Болгарии, Венгрии, Румынии, полиции ГДР и ФРГ. В России он использовался и для обработки сельскохозяйственных полей, и как вспомогательный вертолет в ВВС, ВМФ и погранвойсках, и в качестве воздушного патруля ГАИ. В Гатчине некоторое время основная точка базирования вертолетов ГАИ находилась на поле бывшего аэродрома.

До сих пор экспонаты музея истории военной авиации, а среди них много ценных находок и раритетов, были представлены в помещениях. В настоящее время на участке, где разместится экспозиция музея под открытым небом, завершается строительство охраняемой площадки.

Как рассказал генеральный директор ООО «Гатчинский музей истории военной авиации», инициатор создания музея Геннадий Панев, сначала вся территория была выровнена и благоустроена, подготовлен детальный проект по наполнению территории музея. Для обеспечения сохранности выставленных под открытым небом экспонатов в настоящий момент устанавливается ограждение территории и сигнализация.

- Сейчас на аэродроме Сиворицы в Никольском стоят два вертолета Ка-26. Мы договорились с хозяевами о передаче вертолетов в пользование музею. При условии, что я сохраню их и приведу в экспозиционный вид, потому что до этого оба вертолета десять лет простояли на неохраняемом поле в деревне Сельцо Ломоносовского района. Один вертолет уже восстановлен и прошел подготовку к экспозиции. Другой - в стадии покраски. К Дню авиации планирую перевезти своим ходом из Сивориц в Гатчину первый вертолет. Затем, думаю, через пару недель, будет готов к перевозке второй.

История этих вертолетов - как открытая книга. Они путешествовали по всему миру, причем не только по воздуху. Их собирали и разбирали, пропускали и не пропускали через границу.

Первоначально вертолеты эксплуатировались в Калуге. Затем их купили в Панаму. Как использовали – можно только догадываться. Но когда вертолеты собрали до летного состояния, местные авторитеты по-требовали убрать их, или они сгорят. Затем вертолеты купили в Швецию, где их после транспортировки через океан собирали украинские авиамеханики. Планировалось, что они сами перелетят из Швеции в Россию. Но к тому времени изменилось российское законодательство: вертолетам не разрешили пролететь через границу. Тогда их снова разобрали и на шаланде перевезли из Швеции в Сельцо.

По словам Геннадия Панева, музей авиации уже приобрел определенную известность. Завязались контакты с людьми, которые связаны с историей авиации, поэтому музейный фонд не перестает пополняться интересными экспонатами.

О том, что у Гатчинского музея истории военной авиации уже есть самолет Фарман-IV, который временно находится в музее истории авиационного двигателестроения и ремонта 218-го АРЗ, мы уже писали.

Помимо двух вертолетов К-26 на подходе еще несколько экспонатов. Первый советский сверхзвуковой истребитель МиГ-19 мы уже начали готовить для экспозиции. Вертолет Ми-2. Самолет Ньюпор IV – спортивный и основной боевой самолет своего времени. Именно на этом самолете были заложены основы высшего пилотажа – русский летчик Петр Николаевич Нестеров впервые в мире выполнил «мертвую петлю», которая была названа его именем. Кабина самолета «Илья Муромец» Игоря Сикорского. Полномасштабный макет истребителя «Ил -16». Сейчас строится и собирается главный экспонат эпохи начала авиации - разведывательный и наблюдательный самолет Bleriot-XI (на котором впервые был совершен исторический перелет через Ла-манш, и на котором летали первые русские летчики, в том числе Нестеров в Гатчине). Главный эксклюзив - это будет летный экспонат, то есть он сможет летать над Гатчинским районом.

Впереди - приобретение тематической библиотеки. Когда она будет доставлена в Гатчину, мы расскажем об этом отдельно.

Музей военной авиации логично дополняет и обогащает новое общественное пространство «Аэропарк», поэтапно создающееся в микрорайоне Аэродром города Гатчины. Для Гатчины это один из крупнейших проектов благоустройства. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических по-селений Гатчина получила дополнительное финансирование на его реализацию. «Аэропарк» растет и радует горожан. И так же последовательно идет становление музея. При этом, хотелось бы отметить, что музей - частный. Геннадий Панев взял на себя обязательства восстановить два авиационных ангара и наполнить музейные экспозиции, а грант идет на благоустройство территории всего «Аэропарка».

История авиации пишется каждый день. Гатчинский музей при поддержке руководителей области и муниципалитета выстраивает работу с военными ведомствами, чтобы списанную летную технику направляли в музей. Есть надежда, что еще многое из истории отечественной авиации удастся сохранить для потомков.



