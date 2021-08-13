День физкультурника – 2021

УЧАСТНИКИ: команды коллективов физкультуры поселений Гатчинского муниципального района



14 августа

9.30 - приезд участников конкурса «Папа, мама и Я – спортивная семья»(при отсутствии в поселении семейной команды просим обеспечить участие в параде открытия не менее 5 человек от Вашего поселения), регистрация участников на стадионе АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ» Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5.

10.00 - парад участников спортивных соревнований. Награждение лучших спортсменов, тренеров и работников физической культуры и спорта Гатчинского муниципального района. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой соревнования и парад участников будут проводиться в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области (с изменениями) и рекомендациями Роспотребнадзора.



ПРОГРАММА:

Командные виды



14 августа 2021 года

11.00 – эстафета семейных команд в рамках конкурса «Папа, мама и Я – спортивная семья». Встречная эстафета, возраст ребенка до 12 лет (стадион АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ»).

11.30 – комбинированная эстафета. Состав команды - 2 муж. + 2 жен. (стадион АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ»).

11.00 – волейбол. Смешанная команда в составе не менее 2-х женщин (ФОК «Арена»).

11.00 – мини – футбол среди мужских команд. Состав команды -7 чел. (стадион «ФОК Мариенбург»).

11.00 - дартс сектор 20. Состав команды - 2 муж. + 2 жен. (ФОК «Арена»).

11.00 – конкурс «Папа, мама и Я – спортивная семья». Возраст ребенка до 12 лет. Призами обеспечивают коллективы физической культуры (стадион АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ».)



15 августа 2021 года



11.00 – Баскетбол 3х3 среди мужских и женских команд Состав команды - 4 чел. Приезд команд по адресу: г.Гатчина, ул.Слепнева, д.25, площадка для баскетбола (МБОУ «Гатчинская СОШ №2»).



Личные соревнования:



14 августа 2021 года

11.00 - выполнение нормативов ВФСК «ГТО» (стадион «Балтийский (площадка «ГТО»).

Для занесения результатов в ЭБД ВФСК ГТО при себе необходимо иметь следующие документы: - документ, удостоверяющий личность (оригинал+копия) - медицинская справка от врача с допуском к выполнению нормативов комплекса ГТО + копия. - индивидуальная заявка (формы заявок для совершеннолетних и несовершеннолетних размещены в разделе документы в группе ВКонтакте https://vk.com/club125061527)

12.00 – легкая атлетика. Отдельная программа (стадион АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ»

11.00 – соревнования по гиревому спорту, участвуют все желающие (ФОК «Арена») мужчины 18 лет и старше 24 кг, юноши 14-17 лет 16 кг, мальчики 10-13 лет 12 кг, женщины 18 лет и старше 12 кг, девушки 14-17 лет 10 кг,12 кг, девочки 10-13 лет 6 кг,8 кг,10 кг.

11.00 – соревнования по теннису среди мужчин и женщин(корт стадиона «Балтийский»).

11.00 – соревнования по н/теннису среди мужчин и женщин(стадион «Спартак» пр.25 Октября д.10, вход с улицы Хохлова)

11.00 – соревнования по игре в дартс «Набор очков» среди людей с ограниченными возможностями (ФОК «Арена»)

11.00 - соревнования по пауэрлифтингу (жим штанги лежа) (ФОК

«Арена»).



15 августа 2021 года



10.00 – турнир по мини-футболу среди детских команд: 2004–2006; 2007–2009; 2010г.р.и младше; девушки. (Стадион «ФОК Мариенбург»).

11.00 – соревнования по шахматам адрес: г. Гатчина ул. Соборная д.7 Шахматный клуб "Дебют".

11.00 – соревнования по теннису среди мужчин и женщин (корт стадиона «Балтийский»).

11.00 – соревнования по городошному спорту (пр. 25 Октября д.2 площадка для городошного спорта).

11.00– соревнования по пляжному волейболу (Красноармейский проспект, площадки для пляжного волейбола)



НАГРАЖДЕНИЕ

Командные места определяются по наименьшей сумме очков по 5 видам программы (обязательные виды – эстафета, 2 игровых вида и 2 по выбору).

За неучастие в одном из видов команде даются очки последнего участника + 10 штрафных очков.

Награждение команд соревнований производится только среди команд, официально заявленных для участия в соревнованиях.

Награждение призеров по отдельным видам программы, производится сразу по окончанию соревнований главным судьей по виду спорта.



Награждение призеров в общекомандном зачете будет произведено после подведения общих итогов соревнований, не позднее 22 августа по отдельному графику (в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой).