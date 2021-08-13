Кадры новые – задачи старые

- Впервые у нас такое значительное обновление состава. Мое самое любимое слово – «эволюционировать», мы должны меняться под существующий мир, а не наоборот. Изменения были связаны с самыми острыми темами – цифровизация, обращение с отходами, строительство и жилищный надзор, - сказал Александр Дрозденко, открывая встречу.

Губернатор добавил, что новые кадры – это жители Ленинградской области, которые состоят и разделяют идеи

«команды 47». Александр Дрозденко также поблагодарил предшественников, которые сделали многое для решения проблем.

- Каждый процесс требует определенного встряхивания. Новые кадры приносят с собой новые идеи, чтобы двигаться вперед, - добавил он.

Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства по строительству и ЖКХ Ленинградской области назначен Евгений Барановский. Ранее он работал в комитете по строительству администрации Санкт-Петербурга. По словам главы региона, его преимущество заключается в знакомстве с проблемами агломерации с другой стороны, что позволит более эффективно и вдумчиво подходить к совместному развитию двух регионов. Окончательно его должность будет утверждена новым составом Законодательного собрания Ленинградской области.

Председателем комитета по обращению с отходами Ленинградской области стала Анастасия Кузнецова, которая ранее была заместителем председателя комитета государственного жилищного надзора. Анастасия Кузнецова работает в областном правительстве с 1992 года.

Новым руководителем комитета цифрового развития Ленинградской области стал Андрей Сытник. Ранее в комитете финансов Ленинградской области Андрей Сытник занимался созданием системы «Открытый бюджет», затем работал в Минэкономики РФ.

- Амбициозный, самый молодой человек команды, точно знает, что нужно делать в вопросах цифровизации, - сказал Александр Дрозденко.

И.о. председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Михаил Василенко будет заниматься защитой интересов жителей многоквартирных домов. Его кандидатуру в установленном законом порядке необходимо согласовать с Министерством строительства и ЖКХ РФ. Губернатор выразил уверенность, что с этим проблем не возникнет.

- Отмечу, что для него нет авторитетов в плане решения вопросов. Он четко разбирается в проблеме, не будет стесняться и доведет дело до конца. Основная задача жилнадзора – отстаивание интересов жителей перед управляющей компанией, а не наоборот, как это часто происходит, - сказал Александр Дрозденко.

Каждый из «новых» и «старых» членов команды, в свою очередь, представился, поблагодарил за оказанное доверие и обещал не подвести.

Кстати, еще одно вакантное место, на которое сегодня подбирают кандидата, - председатель комитета государственного строительного надзора и архитектуры. Так что впереди – новые назначения.

В ходе общения с журналистами Александра Дрозденко спросили еще про один комитет, который, как говорят, вскоре сменит своего руководителя. Речь идет о комитете общего и профессионального образования Ленинградской области.

- Сергей Валентинович действительно рассматривает должность ректора в двух высших учебных учреждениях, в том числе в ЛГУ им. А.С. Пушкина. Я рекомендовал ему не торопиться с принятием решения. Понимаю, что ему пора расти дальше. Благодаря нему комитет по многим номинациям признан лучшим в России, - ответил глава региона.

Что касается слухов о самом губернаторе, который якобы переходит на работу в Москву, то это – миф. Александр Дрозденко сказал, что 95-летие Ленинградской области точно отметил вместе с жителями региона.

- Я уже боюсь ездить в Москву на рабочие совещания, так как сразу же пишут о смене места работы. Мне никаких предложений не поступало, и я сам не выказывал такого желания, - добавил он.

Среди вопросов, которые задавали журналисты новому кадровому составу, были обозначены проблемы газификации, новые контейнеры для сбора ТКО, которые не подходят под размер недавно построенных площадок, растущая стоимость строительных материалов, которая может повлиять на общую стоимость строительства жилья.

От газеты «Гатчинская правда» поступил вопрос, когда же в микрорайоне Аэродром начнется строительство новой школы. Учитывая высокий темп строительства многоквартирного жилого фонда в микрорайоне, существующие начальная школа № 5 и средняя школа № 2 уже давно не справляются с потоком желающих.

Нам ответили, что проект школы на 1175 мест в микрорайоне Аэродром получил положительное заключение экспертизы в марте 2021 года. Строительство заявлено в адресную инвестиционную программу Ленинградской области на 2022-2024 годы. Регион обратился за федеральным финансированием в правительство РФ, чтобы средства на строительство были выделены по программе «Развитие современного образования», от Минобрнауки получено согласование заявки. Стоимость строительства в ценах 2024 года с учетом дефляторов составляет 1 070 млн рублей.

Также администрация Гатчинского района подготовила заявку для рассмотрения на рабочей группе по проектным работам комитета по строительству проект новой школы на 1175 мест в микрорайоне Хохлово поле. Решение будет принято до осени 2021 года.

Финальный вопрос пресс-конференции касался предложения президента России Владимира Путина о строительстве второй кольцевой автодороги, озвученного на встрече с губернаторами Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александром Дрозденко и Александром Бегловым.

- Вопрос назрел давно, так как сегодня КАД постоянно перегружен, любое ДТП приводит к транспортному коллапсу, и скорость потока не соответствует нормативным требованиям. Мы обсуждаем задачу, поставленную главой государства, вместе с Минтрансом, Росавтодором. Рассматриваем будущий маршрут новой КАД, в том числе до Кировска – по дороге А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», где нам не придется выкупать большое количество земельных участков. С оптимальным общим маршрутом определимся до конца текущего года, - сказал Александр Дрозденко.

По итогам встречи губернатор Ленинградской области вручил новым коллегам сувениры с символикой 47-ого региона.





Фото пресс-службы правительства Ленобласти