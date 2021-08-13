Как меняется молодежь и что покажет перепись?

В
самом конце 2020 года в России был принят закон о молодежной политике, который
повысил возраст молодежи с 30 до 35 лет включительно. Таким образом,
численность молодежи в возрасте 14-35 лет в РФ увеличилась на 12,6 миллиона
человек и достигла 39,1 миллиона.
При
этом в России сокращается количество молодых россиян, которые не учатся, не
работают и не приобретают профессиональных навыков. Если в 2010 году этот
показатель составлял 13,8% от общего числа юношей и девушек в возрасте 15-24
года, то к 2019-м он снизился до 10,6%.
По
качеству человеческого капитала наша страна сейчас находится в десятке передовых
стран мира, констатируют во Всемирном банке. За последние 10 лет Индекс
человеческого капитала в России поднялся с 62% до 68% – в основном из-за роста
показателей здоровья детей и взрослых, а также высоких оценок системы общего
среднего образования.
Молодежь
во все времена стремится расширить свои горизонты и быстро осваивает новое.
Сейчас молодые люди оказались в тренде цифровизации – они активно пользуются
различными онлайн-сервисами, в том числе порталом госуслуг. По данным
международной консалтинговой компании BCG, Россия заняла третье место в мире по
темпам роста использования цифровых госуслуг и вошла в топ-10 стран мира по
интенсивности их использования.
Стартующая
в октябре Всероссийская перепись населения, которая станет первой отечественной
цифровой переписью, несомненно, привлечет внимание молодежи, отмечает
генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«Перепись
у нас будет передовая, поэтому она перестает выглядеть в их глазах как рутинное
бюрократическое мероприятие, которые неизвестно зачем проводят скучные
взрослые. В результате перепись на Госуслугах превращается в некий аналог
компьютерной игры с той разницей, что игра – это виртуальные баллы, а перепись
– это цифры, определяющие будущее страны на многие годы вперед», – пояснил он
Медиаофису Всероссийской переписи населения.
Как
отмечалось выше, Россия входит в топ-10 стран по интенсивности использования
цифровых госуслуг. В феврале 2020 года на портал Госуслуг ежедневно обращалось
порядка 3 млн человек, которые оформляли около 200 тыс. электронных заявлений в
сутки. В первые месяцы пандемии количество обращений на портал выросло в три
раза от средней нормы и достигло порядка 9 млн человек ежедневно.
Дмитрий
Журавлев обращает внимание на важный аспект, который меньше осознается молодыми
людьми: масштабные исследования, как переписи населения, нужны для того, чтобы
понимать, что происходит в стране.
«Перепись
– это орудие дальнего боя, ее итоги используются для формирования долгосрочных
экономических прогнозов. Если сегодня не участвовать в переписи, то завтра не
нужно задавать вопросы, почему так мало строится детских садов, школ и
больниц», – говорит эксперт.
Именно
с помощью переписей мы получаем точную информацию о количестве жителей каждого
села, поселка или города. От этого показателя зависит финансирование мер
социальной поддержки, подчеркивает он.