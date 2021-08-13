Как меняется молодежь и что покажет перепись?

В самом конце 2020 года в России был принят закон о молодежной политике, который повысил возраст молодежи с 30 до 35 лет включительно. Таким образом, численность молодежи в возрасте 14-35 лет в РФ увеличилась на 12,6 миллиона человек и достигла 39,1 миллиона.

При этом в России сокращается количество молодых россиян, которые не учатся, не работают и не приобретают профессиональных навыков. Если в 2010 году этот показатель составлял 13,8% от общего числа юношей и девушек в возрасте 15-24 года, то к 2019-м он снизился до 10,6%.

По качеству человеческого капитала наша страна сейчас находится в десятке передовых стран мира, констатируют во Всемирном банке. За последние 10 лет Индекс человеческого капитала в России поднялся с 62% до 68% – в основном из-за роста показателей здоровья детей и взрослых, а также высоких оценок системы общего среднего образования.

Молодежь во все времена стремится расширить свои горизонты и быстро осваивает новое. Сейчас молодые люди оказались в тренде цифровизации – они активно пользуются различными онлайн-сервисами, в том числе порталом госуслуг. По данным международной консалтинговой компании BCG, Россия заняла третье место в мире по темпам роста использования цифровых госуслуг и вошла в топ-10 стран мира по интенсивности их использования.

Стартующая в октябре Всероссийская перепись населения, которая станет первой отечественной цифровой переписью, несомненно, привлечет внимание молодежи, отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Перепись у нас будет передовая, поэтому она перестает выглядеть в их глазах как рутинное бюрократическое мероприятие, которые неизвестно зачем проводят скучные взрослые. В результате перепись на Госуслугах превращается в некий аналог компьютерной игры с той разницей, что игра – это виртуальные баллы, а перепись – это цифры, определяющие будущее страны на многие годы вперед», – пояснил он Медиаофису Всероссийской переписи населения.

Как отмечалось выше, Россия входит в топ-10 стран по интенсивности использования цифровых госуслуг. В феврале 2020 года на портал Госуслуг ежедневно обращалось порядка 3 млн человек, которые оформляли около 200 тыс. электронных заявлений в сутки. В первые месяцы пандемии количество обращений на портал выросло в три раза от средней нормы и достигло порядка 9 млн человек ежедневно.

Дмитрий Журавлев обращает внимание на важный аспект, который меньше осознается молодыми людьми: масштабные исследования, как переписи населения, нужны для того, чтобы понимать, что происходит в стране.

«Перепись – это орудие дальнего боя, ее итоги используются для формирования долгосрочных экономических прогнозов. Если сегодня не участвовать в переписи, то завтра не нужно задавать вопросы, почему так мало строится детских садов, школ и больниц», – говорит эксперт.

Именно с помощью переписей мы получаем точную информацию о количестве жителей каждого села, поселка или города. От этого показателя зависит финансирование мер социальной поддержки, подчеркивает он.