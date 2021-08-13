«Ленинградец» выходит в основной этап Кубка России

Два предстоящих матча ленинградские футболисты проведут на своем поле. В 1/32 финала, 25-26 августа, «Ленинградец» примет команду Футбольной национальной лиги. В 1/16 финала, 22-23 сентября, областных футболистов ожидает игра с одним из представителей Российской Премьер-Лиги: ЦСКА, «Динамо» М, «Химки», «Ростов», «Краснодар», «Ахмат», «Урал», «Уфа», «Арсенал», «Крылья Советов» или «Нижний Новгород». Жеребьевка состоится 13 августа в 14.00 в прямом эфире Матч-ТВ.

Напомним, что в прошлом году «Ленинградец» дошел до решающей стадии Кубка страны, в котором принимал на своем поле клуб Российской Премьер-Лиги «Уфа» и клуб Футбольной национальной лиги «Чертаново».

Напомним, футбольный клуб «Ленинградец» основан в 2018 году. На протяжении двух сезонов Клуб представляет Ленинградскую область в Первенстве России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги. Основу команды составляют воспитанники футбольных школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга.