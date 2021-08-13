«Ленинградец» выходит в основной этап Кубка России

Два предстоящих матча ленинградские футболисты проведут
на своем поле. В 1/32 финала, 25-26 августа, «Ленинградец» примет команду
Футбольной национальной лиги. В 1/16 финала, 22-23 сентября, областных
футболистов ожидает игра с одним из представителей Российской Премьер-Лиги:
ЦСКА, «Динамо» М, «Химки», «Ростов», «Краснодар», «Ахмат», «Урал», «Уфа»,
«Арсенал», «Крылья Советов» или «Нижний Новгород». Жеребьевка состоится 13
августа в 14.00 в прямом эфире Матч-ТВ.
Напомним, что в прошлом году «Ленинградец» дошел до
решающей стадии Кубка страны, в котором принимал на своем поле клуб Российской
Премьер-Лиги «Уфа» и клуб Футбольной национальной лиги «Чертаново».
Напомним, футбольный клуб «Ленинградец» основан в
2018 году. На протяжении двух сезонов Клуб представляет Ленинградскую область в
Первенстве России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги.
Основу команды составляют воспитанники футбольных школ Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.