Общественные наблюдатели – кто они?

В Ленинградской области 1383924 избирателей, 1004 избирательных участков. Каждая партия, кандидаты и Общественная палата имеют право выдвинуть наблюдателей на каждый избирательный участок.

Общественные наблюдатели – люди разного возраста и профессий, они считают это гражданским долгом, у них разный опыт работы, для кого-то это будут первые выборы, у кого-то более чем полувековой опыт работы в избирательных комиссиях.

О наблюдателях от Общественной палаты рассказывает Владимир Журавлев, бывший председатель избирательной комиссии Ленинградской области, заместитель председателя Общественной палаты ЛО, руководитель общественного штаба по организации наблюдения за голосованием при Общественной палате Ленинградской области, член координационного совета Общественной палаты России по организации общественного контроля за голосованием:

«С 2018 года, с выборов Президента Российской Федерации, на законодательном уровне закреплено участие в выборном процессе наблюдателей от Общественной палаты.

С 2018 же года в Общественной палате Ленинградской области создан и активно работает общественный штаб по организации наблюдения за голосованием. В ходе подготовки к осенним выборам 2021 года нами было организовано обучение почти 2 тысяч наблюдателей, их объединяет активная гражданская позиция, это — люди, ответственные за судьбу страны.

Самые молодые наши наблюдатели в этом году – студенты ЛГУ имени Пушкина, по 15 юношей и девушек из филиалов университета в Выборге и Луге. Мы впервые реализуем проект по привлечению областных студентов к контролю за голосованием.

Что касается взрослых наблюдателей, то в наш актив входят и те, кто постоянно на общественных началах наблюдает за голосованием и те, кто когда-то работал в районных избирательных комиссиях на постоянной основе, но с выходом на заслуженных отдых не хочет оставаться в стороне.

Среди самых уважаемых и авторитетных наблюдателей – Жанна Александровна Гриненко, хирург из Гатчины. В этом году она отпраздновала 80-летний юбилей. Жанна Александровна помогает в проведении выборов, участвует в качестве наблюдателя с тех пор как это стало возможным в современной России. Она накопила огромный опыт, которым всегда с удовольствием делится.

Сентябрьские выборы в Госдуму могут стать самыми конкурентными за всю историю. А общественные наблюдатели – это гарантия того, что выборы пройдут честно и открыто».