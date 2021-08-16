Аккредитация вузов сменится мониторингом

Информацию озвучила руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель ОНФ Елена Шмелева. Во время обсуждения ситуации в образовании участники подняли проблему субъективности в проведении аккредитации, из-за которой вузы могут лишаться лицензии, даже если причины нелогичны. В минусе оказываются студенты, которые не могут закончить обучение в своем учебном заведении и посреди учебы переводятся в другие учебные заведения, и преподаватели.

В рамках действующих процедур аккредитации проверка образовательных программ проводится на формальное соответствие требованиям Федеральной государственной образовательной программе (ФГОС). Елена Шмелева отметила, что среди аккредитационных требований существует много таких, которые не относятся к качеству преподавания. Но вузы вынуждены тратить большое количество времени и сил, чтобы соответствовать им и продолжать работу.

«В ряде случаев мерилом соответствия ФГОС являются очень субъективные вещи. Они зависят от трактовок экспертов, которые привлекают для проведения аккредитации. Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа». Это признавалось нарушением. На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг, что станет возможным при введении бессрочной аккредитации. Мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов. Это во многом снизит нагрузку на коллективы», - заявила Елена Шмелева.

В педагогическом сообществе считают, что нужно разработать адекватные аккредитационные показатели, чтобы наладить ситуацию. Разработка таких показателей уже идет на федеральном уровне - они будут максимально приближены к целям качественного преподавания, а не формальной отчетности.

В Ленинградской области работают два вуза регионального подчинения: Гатчинский институт экономики, финансов и технологий, а также Ленинградский университет им. А.С. Пушкина. Местные власти поддерживают идею бессрочной аккредитации высших учебных заведений.

«Комитет общего и профессионального образования готов поддержать инициативу бессрочной аккредитации вузов, если соответствующие изменения будут отражены в федеральном законодательстве. Бессрочная аккредитация позволит решать вопросы изменения образовательных программ в зависимости от тенденций изменения экономической и социальной сферы региона без бюрократических процедур», — прокомментировал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Кроме того, в России планируется снизить количество «бумажной» работы и отчетности для педагогов. По словам Елены Шмелевой, сейчас многая информация избыточна: должны быть опубликованы места практики, а это несколько сотен договоров с предприятиями, раздел с указанием педагогов и полным перечнем модулей, которые они реализуют. Все это нужно собрать и опубликовать на сайте — этим загружают преподавателей. Ситуацию изменят на федеральном уровне.

Развитие отрасли идет и с точки зрения расширения инфраструктуры. Напомним, в Год науки и технологий власти России начинают масштабный проект по созданию сети университетских кампусов мирового уровня. На эти цели кабмин направит 36 млрд рублей за четыре года. Уже подано 30 заявок, в ближайшее время стартует реализация трех проектов. По данной программе планируется построить не менее 30 кампусов, где смогут разместиться больше 150 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Такие центры дадут высокий синергетический эффект и приведут к качественному скачку в развитии образования всех уровней: школ, колледжей, вузов. Одним из примеров для тиражирования станет проект современного, качественного оборудованного межуниверситетского кампуса на базе двух вузов в Челябинске. Предстоит реализовать по всей стране практику создания кампусов, в том числе с привлечением частных инвестиций», — подчеркнула Елена Шмелева.