Налоговый вычет за студента

На какие суммы можно рассчитывать?

Максимальная сумма всего периода обучения, за которую можно получить вычет – 120000 рублей.

Лимит на вычет в год – 50000 рублей.

При этом, если стоимость обучения составляет меньше заявленного лимита, то вы можете вернуть процент только за затраченную сумму.

То есть, если обучение стоило 30000 рублей, то вы сможете вернуть только процент от данной стоимости. А если стоимость составляла, например, 100 000 рублей, то годовой вычет будет всё равно рассчитан от 50 000 рублей в год.

Данная сумма не может быть удвоена за счет оформления вычета НДФЛ обоими родителями. Лимит вычета рассчитывается на одного обучающегося.

Стоит помнить, что вычет рассчитывается из затраченной суммы в год. Значит, если вы заранее оплатили всё время обучения ребенка, вы не сможете вернуть деньги за последующие курсы обучения.

Таким образом, за обучение одного студента можно вернуть максимум 6500 рублей в год.