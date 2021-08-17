Объявлен Второй Всероссийский конкурс «Супердомоуправ 2021»

Всем известна ставшая крылатой фраза из советского фильма «Управдом — друг человека».

Однако в реальности далеко не все жители многоквартирных домов знают в лицо людей, которые отвечают за содержание их жилья, и мало кто задумывается, каких усилий управляющей организации стоит не просто поддержание дома в нормативном состоянии, но и повышение комфорта проживания в нем с заботой о его обитателях.

Между тем, в различных регионах страны есть немало примеров того, как собственники совместно с профессиональными управляющими компаниями сделали свои многоквартирники «домами образцового содержания».

Найти самых талантливых из них и показать широкой аудитории лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления многоквартирными домами — от идеи до реализации проекта — задача, которую поставили перед собой организатор конкурса и его партнеры.

Цели конкурса:

· Выявить и обнародовать наиболее интересные и актуальные формы оказания услуг по управлению многоквартирными домами

· Повысить информированность граждан о реализуемых проектах в сфере управления многоквартирными домами

· Привлечь внимание федеральных и региональных СМИ к качественным изменениям в области управления жилой недвижимостью, стимулировать всестороннее и объективное освещение этих изменений,

· Способствовать росту числа ответственных собственников жилья в России; нацелить их на сотрудничество с управляющими своей недвижимостью

· Поощрить качественно работающие управляющие организации и объединения собственников

Номинации конкурса:

· Управляющие компании

· ТСЖ/ЖСК

· Советы МКД

Календарь конкурса:

15 июля – старт конкурса

15 сентября – окончание приема заявок

15 октября – определение победителей

Октябрь – ноябрь 2021г. – награждение победителей в рамках VIII Всероссийского совещания по реализации общественного контроля в сфере ЖКХ

Организатор конкурса:

«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»

Партнеры конкурса:

Министерство строительства и ЖКХ РФ

Госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

Общественная палата РФ

НП «Национальный жилищный конгресс»

Информационные партнеры конкурса:

«Российская газета»

Газета «Аргументы и Факты»

Подробности, Положение о конкурсе и заявку на участие вы найдете

по ссылкам: http://gkhkontrol.ru/2021/07/72698

http://gkhkontrol.ru/superdom

Комментарий исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль Сергея Сохранова:

— Прошлый конкурс вызвал большой интерес общественности. Заявки сыпались не только на объявленный адрес, но и через соцсети. Мы не ожидали, но многие конкурсанты из ТСЖ присылали ссылки на телепередачи, посвященные преобразованиям в своих многоэтажках… Всего поступило более трехсот обращений.

Вторым этапом мы проверяли заявки. Ведь победителем не может стать организация, к которой у собственников имеются претензии. Поэтому во избежание недоразумений все анкеты были переправлены в региональные центры «ЖКХ Контроль», и, только в том случае, если все достижения, описанные в письмах, находили подтверждение, а региональная госжилинспекция сообщала, что у претендента хорошая репутация, заявка допускалась к голосованию.

В этот раз процедура будет аналогичной.

Планируется, что в финал выйдет девять победителей — по три из каждой номинации. Однако, оргкомитет рассматривает возможность ввести дополнительные поощрительные премии…

Все победители получат Диплом, серебряный «Знак качества ЖКХ» на лацкан и логотип «Супердомоуправ 2021», который они смогут разместить в открытом доступе (на своем сайте, в офисе и т. п.).

Кроме того, НП «ЖКХ Контроль» уведомит губернаторов и глав регионов о победителях конкурса, чтобы их что называется «знали в лицо».

Хотя главным призом должна стать популяризация опыта самых инициативных и порядочных управдомов. В этом мы очень надеемся на помощь средств массовой информации.

#супердомоуправЛО