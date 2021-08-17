Объявлен Второй Всероссийский конкурс «Супердомоуправ 2021»

Всем известна ставшая крылатой фраза из советского
фильма «Управдом — друг человека».
Однако в реальности далеко не все жители
многоквартирных домов знают в лицо людей, которые отвечают за содержание их
жилья, и мало кто задумывается, каких усилий управляющей организации стоит не
просто поддержание дома в нормативном состоянии, но и повышение комфорта
проживания в нем с заботой о его обитателях.
Между тем, в различных регионах страны есть немало
примеров того, как собственники совместно с профессиональными управляющими
компаниями сделали свои многоквартирники «домами образцового содержания».
Найти самых талантливых из них и показать широкой
аудитории лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса
управления многоквартирными домами — от идеи до реализации проекта — задача,
которую поставили перед собой организатор конкурса и его партнеры.
Цели конкурса:
·
Выявить и
обнародовать наиболее интересные и актуальные формы оказания услуг по
управлению многоквартирными домами
·
Повысить
информированность граждан о реализуемых проектах в сфере управления
многоквартирными домами
·
Привлечь
внимание федеральных и региональных СМИ к качественным изменениям в области
управления жилой недвижимостью, стимулировать всестороннее и объективное
освещение этих изменений,
·
Способствовать
росту числа ответственных собственников жилья в России; нацелить их на
сотрудничество с управляющими своей недвижимостью
·
Поощрить
качественно работающие управляющие организации и объединения собственников
Номинации конкурса:
· Управляющие компании
· ТСЖ/ЖСК
· Советы МКД
Календарь конкурса:
15 июля – старт конкурса
15 сентября – окончание приема
заявок
15 октября – определение победителей
Октябрь – ноябрь 2021г. –
награждение победителей в рамках VIII Всероссийского совещания по реализации
общественного контроля в сфере ЖКХ
Организатор конкурса:
«Национальный
центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»
Партнеры конкурса:
Министерство
строительства и ЖКХ РФ
Госкорпорация
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»
Общественная
палата РФ
НП
«Национальный жилищный конгресс»
Информационные партнеры конкурса:
«Российская
газета»
Газета
«Аргументы и Факты»
Подробности,
Положение о конкурсе и заявку на участие вы найдете
по
ссылкам: http://gkhkontrol.ru/2021/07/72698
Комментарий исполнительного
директора НП «ЖКХ Контроль Сергея Сохранова:
— Прошлый конкурс вызвал большой интерес
общественности. Заявки сыпались не только на объявленный адрес, но и через
соцсети. Мы не ожидали, но многие конкурсанты из ТСЖ присылали ссылки на
телепередачи, посвященные преобразованиям в своих многоэтажках… Всего поступило
более трехсот обращений.
Вторым этапом мы проверяли заявки. Ведь победителем не
может стать организация, к которой у собственников имеются претензии. Поэтому
во избежание недоразумений все анкеты были переправлены в региональные центры
«ЖКХ Контроль», и, только в том случае, если все достижения, описанные в
письмах, находили подтверждение, а региональная госжилинспекция сообщала, что у
претендента хорошая репутация, заявка допускалась к голосованию.
В этот раз процедура будет аналогичной.
Планируется, что в финал выйдет девять победителей —
по три из каждой номинации. Однако, оргкомитет рассматривает возможность ввести
дополнительные поощрительные премии…
Все победители получат Диплом, серебряный «Знак
качества ЖКХ» на лацкан и логотип «Супердомоуправ 2021», который они смогут
разместить в открытом доступе (на своем сайте, в офисе и т. п.).
Кроме того, НП «ЖКХ Контроль» уведомит губернаторов и
глав регионов о победителях конкурса, чтобы их что называется «знали в лицо».
Хотя главным призом должна стать популяризация опыта
самых инициативных и порядочных управдомов. В этом мы очень надеемся на помощь
средств массовой информации.
#супердомоуправЛО