В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции из незаконного оборота изъято около 90 граммов конопли

На Финляндском вокзале Санкт-Петербурга внимание
сотрудников транспортной полиции привлекла молодая пассажирка. Девушка плохо
ориентировалась в пространстве, активно жестикулировала, с трудом отвечала на
вопросы.
Для выяснения обстоятельств она была доставлена в дежурную часть.
В ходе личного досмотра в кармане куртки у нее изъято
белое гранулированное вещество. Согласно проведенной экспертизе изъятое
оказалось смесью, содержащей психотропное вещество – амфетамин общей массой
0,53 гр. Кроме того, проведенное освидетельствование подтвердило, что она
находится в состоянии наркотического опьянения. В дальнейшем установлено, что
злоумышленница периодически употребляет запрещенные препараты.
В связи с этим транспортными полицейскими принято
решение о проведении обыска по месту жительства девушки. В результате в ее квартире обнаружено
вещество растительного происхождения, которое является частью наркосодержащего
растения - конопли массой 84 гр. Она планировала использовать его в личных целях.
В настоящее время дознанием Санкт-Петербург –
Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении
злоумышленницы возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное
хранение психотропных веществ», «Незаконное хранение частей наркосодержащего
растения». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до трех
лет.
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО