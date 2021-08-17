В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции из незаконного оборота изъято около 90 граммов конопли

На Финляндском вокзале Санкт-Петербурга внимание сотрудников транспортной полиции привлекла молодая пассажирка. Девушка плохо ориентировалась в пространстве, активно жестикулировала, с трудом отвечала на вопросы.

Для выяснения обстоятельств она была доставлена в дежурную часть.

В ходе личного досмотра в кармане куртки у нее изъято белое гранулированное вещество. Согласно проведенной экспертизе изъятое оказалось смесью, содержащей психотропное вещество – амфетамин общей массой 0,53 гр. Кроме того, проведенное освидетельствование подтвердило, что она находится в состоянии наркотического опьянения. В дальнейшем установлено, что злоумышленница периодически употребляет запрещенные препараты.

В связи с этим транспортными полицейскими принято решение о проведении обыска по месту жительства девушки. В результате в ее квартире обнаружено вещество растительного происхождения, которое является частью наркосодержащего растения - конопли массой 84 гр. Она планировала использовать его в личных целях.

В настоящее время дознанием Санкт-Петербург – Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленницы возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение психотропных веществ», «Незаконное хранение частей наркосодержащего растения». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО