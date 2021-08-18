1 сентября для вашего супергероя!

На этом сюрпризы не
заканчиваются! Весь класс, участвующий в «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»,
получит подарки. И в этом году организаторы обещают, что подарков станет
больше, они будут ещё интереснее и полезнее для школьника. Чтобы узнать
подробнее, переходите на страницу акции.
Суть «Дети вместо цветов»
в том, чтобы подарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства
направить на лечение ребёнка с тяжелым заболеванием. В этом году школьники
помогут второкласснице из Калининграда — Кире Соколовой. У Киры редкая аномалия
сосудов. Из-за неё девочка может лишиться ноги. Её спасёт дорогая операция, на
которую у родителей нет средств.
В 2021 году «Дети вместо
цветов» будет проходить уже в 8 раз. И каждый раз акция становилась настоящим
праздникам для всех участников — школьников, учителей, родителей. А ещё
приносила очень много добра, помогала детям, спасала жизни.
Станьте частью этого
большого доброго дела прямо сейчас и получите подарки от фонда! От этой
замечательной возможности вас отделяют всего пара кликов и минута вашего
времени — столько в среднем занимает оформление заявки.
Вот самая короткая
инструкция для участников:
1.
На странице https://aleshafond.ru/social/help_september
выберите формат участия и оставьте заявку.
2.
Купите учителю 1 букет от класса.
3.
Сэкономленные средства переведите на
лечение Киры Соколовой.
4.
Получите яркие и полезные подарки.
5.
У вашего ребёнка будет настоящий праздник!
Сделать доброе дело и
спасти жизнь ребёнка действительно можно так просто! Ни в коему случае не
откладывайте это доброе дело на потом, ведь количество подарков, к сожалению,
ограничено. Ваша заявка на участие в «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша» —
это ваш билет на самую добрую школьную линейку 2021 года!