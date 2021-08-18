В России назвали лучших представителей строительной отрасли

Напомним, заявки на участие в конкурсе подали почти 10 тысяч квалифицированных специалистов, в полуфинал вышли 225 из них, до финала были допущены 100 конкурсантов, в том числе Александр Панарин. Житель Елизаветино в качестве комплексного развития территорий РФ представил на конкурс проект федеральной национальной программы «Урбанизации РФ 2030» на базе общественного движения «Опоры России», которая объединила все 14 утвержденных национальных проектов, как комплекс решения проблем не только больших, но и малых городов России, а также сельской местности. Программа предполагает симбиоз всех участников отрасли ЖКХ и строительства для решения задач по развитию инфраструктуры любого населенного пункта, так как ни один из национальных проектов не возможен без участия строителей.

В ходе торжественной церемонии подведения итогов конкурса председатель жюри, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор отметил каждого участника, который представил свои идеи для дальнейшего развития строительной отрасли в различных направлениях.

«Мы вместе сможем сделать очень многое для развития нашей строительной отрасли, для повышения своих компетенций», - отметил он.

Победителями Всероссийского конкурса стали 30 человек, среди которых представитель Ленинградской области Игорь Королев из компании «Титан 2», которая базируется в Сосновом Бору. На конкурс он представил проект «Применение цифровых двойников как инструмента повышения безопасности».

К сожалению, Александр Панарин не вошел в число победителей, но смог дойти до финала, что также немаловажно. По результатам конкурса будет сформирован резерв управленцев и созданы экспертные группы развития отрасли. Организаторы анонсировали аналогичный конкурс среди организаций, он должен пойти осенью этого года.