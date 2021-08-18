«За углом» - на фестивале «КарнаваЛИК-2021»

С 1 по 7 августа в
Пушкинских горах проходил XVII театральный фестиваль Лаборатории искусств
Кордон-2 – «КарнаваЛИК». Место действия – в лесу на поляне Кордона-2. Кордон-2
– это исторический участок второго вахтенного дома усадьбы Пушкина в
Михайловском (сама усадьба находится в одном километре).
«КарнаваЛИК-2021»
проходил в нестандартной форме. Его особенности связаны с тем, что за год
нездоровой эпидемической и, отчасти, психологической атмосферы многие
творческие группы, как водится в сложные времена, создали что-то качественно
новое.
На XVII фестиваль
Лаборатории искусств Кордон-2 были приглашены любые свободно мыслящие команды –
как чисто театрального жанра, так и синтез-направлений. Главная тема –
карнавал. Для организаторов мероприятия – это не жанр и даже не направление, а
язык. Таким образом они решили создать на фестивале уникальную атмосферу
творческого симбиоза.
Больше всего участников
на «КарнаваЛИК-2021» прибыло из Санкт-Петербурга. Были также театральные
деятели из Москвы и Орла и два совместных проекта: Петербург – Берлин и
эстонско-петербургская театральная мастерская. И, конечно, театр «За углом» из
Гатчины. В программу фестиваля входили спектакли и моноспектакли, поэтические
вечера и музыкальные постановки. Было дано три мастер-класса по актерской
технике, импровизации и сценической речи, а также прошло открытое обсуждение
спектаклей.
Артисты гатчинского театра «За углом» Павел Явдосюк и Дмитрий Маслобоев выступили с авторской работой Павла Явдосюка «Царский писарь» по произведению А.И. Куприна. Это уже не первое участие гатчинцев в фестивале, который ежегодно проходит в Пушкинских горах. Где сама атмосфера просто-таки вынуждает заняться творчеством…