«За углом» - на фестивале «КарнаваЛИК-2021»

С 1 по 7 августа в Пушкинских горах проходил XVII театральный фестиваль Лаборатории искусств Кордон-2 – «КарнаваЛИК». Место действия – в лесу на поляне Кордона-2. Кордон-2 – это исторический участок второго вахтенного дома усадьбы Пушкина в Михайловском (сама усадьба находится в одном километре).

«КарнаваЛИК-2021» проходил в нестандартной форме. Его особенности связаны с тем, что за год нездоровой эпидемической и, отчасти, психологической атмосферы многие творческие группы, как водится в сложные времена, создали что-то качественно новое.

На XVII фестиваль Лаборатории искусств Кордон-2 были приглашены любые свободно мыслящие команды – как чисто театрального жанра, так и синтез-направлений. Главная тема – карнавал. Для организаторов мероприятия – это не жанр и даже не направление, а язык. Таким образом они решили создать на фестивале уникальную атмосферу творческого симбиоза.

Больше всего участников на «КарнаваЛИК-2021» прибыло из Санкт-Петербурга. Были также театральные деятели из Москвы и Орла и два совместных проекта: Петербург – Берлин и эстонско-петербургская театральная мастерская. И, конечно, театр «За углом» из Гатчины. В программу фестиваля входили спектакли и моноспектакли, поэтические вечера и музыкальные постановки. Было дано три мастер-класса по актерской технике, импровизации и сценической речи, а также прошло открытое обсуждение спектаклей.

Артисты гатчинского театра «За углом» Павел Явдосюк и Дмитрий Маслобоев выступили с авторской работой Павла Явдосюка «Царский писарь» по произведению А.И. Куприна. Это уже не первое участие гатчинцев в фестивале, который ежегодно проходит в Пушкинских горах. Где сама атмосфера просто-таки вынуждает заняться творчеством…